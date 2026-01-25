Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем след 31 януари?

България навлиза в последната фаза на прехода към единната европейска валута. Остават точно седем дни, в които българският лев ще може да се използва като легитимно разплащателно средство в търговската мрежа. От 1 февруари „времето на двете валути“ приключва и навсякъде ще можем да плащаме единствено в евро.

Край на двойното обращение, но не и на двойните цени

Въпреки че от 31 януари левът излиза от портфейлите ни като средство за покупка, той няма да изчезне напълно от етикетите. За да се гарантира спокойствието на потребителите и да се избегнат спекулативни опити за закръгляне на сумите нагоре, правилото за двойно обозначаване на цените остава в сила.

До 31 юни (края на шестмесечния период за засилен контрол) всички търговци са длъжни да изписват цените и в двете валути – лев и евро. Това важи както за етикетите по рафтовете, така и за касовите бележки.

Основните правила, които КЗП и НАП ще следят стриктно:

Фиксиран курс: Всички преизчисления трябва да стават по официалния курс от 1.95583 лв.

Равнопоставеност: Няма значение коя цена е изписана първа, но шрифтът и на двете трябва да бъде абсолютно еднакъв по размер и видимост.

Прозрачност: На видно място в обектите трябва да е изписан фиксираният валутен курс.

Къде да обменяме левовете си?

Ако след края на януари все още разполагате с наличности в левове и стотинки, имате няколко варианта за действие:

Търговски банки: До 31 юни обменът на левове в евро ще се извършва безплатно във всички търговски банки.

Българска народна банка (БНБ): За тези, които не бързат, касите на БНБ ще предлагат услугата по обмяна на левове в евро завинаги, като няма да се налагат такси за това.

Важна промяна настъпва при обменните бюра. Те вече нямат право да извършват обмяна на левове срещу евро. Тъй като еврото вече е официална валута на страната, тази операция се счита за вътрешнопреобразуване, а не за валутна сделка.

Експертите: „Целта е спокойствие и стабилност“

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото, коментира ситуацията с умерен оптимизъм. Той напомни, че Законът за въвеждане на еврото е основният стълб, който ще гарантира защитата на гражданите.

„Законът за въвеждане на еврото е в сила и неговите правила важат до 8 август. Основната цел е да предотвратим неправомерно нарастване на цените и да защитим покупателната способност на българина“, заяви Иванов.

Според него първоначалното напрежение сред населението е естествен процес при всяка голяма реформа. „Нормално е да има известно притеснение, но пазарът бързо ще се адаптира и ще възстанови работата си в нормален ритъм. Виждаме, че хората вече свикват с новата валута“, допълни той пред Нова тв.

Контролът не спира

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) напомнят, че санкциите за търговци, които се опитват да манипулират курсовете или да подвеждат клиентите с различен размер на шрифта, ще бъдат безкомпромисни. Потребителите се призовават да следят внимателно своите касови бонове и да сигнализират при нарушения.

Следващите седем дни са исторически за финансовата система на страната. От 1 февруари левът официално се превръща в част от нумизматичната история на България, оставяйки място на еврото като единствен господар на пазара.

