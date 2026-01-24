Проверките на НАП и КЗП продължават: Ето къде

В Комисията за защита на потребителите и Националната агенция по приходите (НАП) са получени много жалби и сигнали през изминалата седмица за повишени цени в мебелни магазини. В един от тях - потребител е закупил гардероб през изминалата година, чиято цена е била 1599 лв. Към днешната дата, след проверка на сайта на магазина, купувачът установява, че цената е 1599 евро. Т.е. в сигнала се твърди за 100 % увеличение. Това каза Цветислава Лакова, член на КЗП, на брифинг пред журналисти.

Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период.

Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900.

При изчисления на брой проверки, нарушенията да под 10%.

Проблемите с еврото изчезват

Изтеглените от БНБ левове са над 58% от парите в обръщение. Трендът е прогресивен. Това съобщи председателят на Координационния съвет за еврото и председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. "От 12 до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции от "Български пощи". Няма сигнали от клиенти и служители на пощите за разлика от първата седмица на януари. Правителството е отпуснало допълнително и 25 млн. евро на пощенските станции за обмяната на левовете в евро", заяви той.

За превалутирането през последната седмица няма сигнали за нелоялна търговска практика. "Проблемите, които ги имаше първите 10 дни от януари месец изчезват и всичко върви синхронизирано и в добър порядък", похвали се Иванов.

Той призова обществото да не чака последния момент, за да превалутира левовете си в евро. И напомни, че на 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро.