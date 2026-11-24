САЩ се готвят да повишат митата за Китай и десетки други страни още тази седмица. Новите налози са насочени към индустриалните субсидии, отпускани от Китай, които според Съединените щати подкопават и ограничават американските производители.

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Няма обаче да е само Китай - очаква се ЕС, Япония и Южна Корея да се сблъскат с мита от 15% или по-ниски, докато Китай, Индия и Виетнам да бъдат "натоварени" с по-високи ставки.

Новите мита ще обхванат по-голямата част от вноса и вероятно ще бъдат добавени към съществуващите мита от 10–12,5%. Окончателните ставки засега остават неясни, информира The Wall Street Journal.

Припомняме, че някои от митата на Тръмп вече катастрофираха в американския съд. Но дори и ако съдът ги премахне, минава време, през което те действат и оказват ефект върху съответните икономически сектори - сериозен ефект.

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