Правителството дължи отговори, а не оправдания. Кой взе решенията, довели до тази ситуация, за което от ГЕРБ предупреждавахме?! Как и дали ще бъде предотвратена санкцията? Този написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа "Фейсбук" след като Европейската комисия препоръчва глоба за България заради неизпълнени бюджетни ангажименти.

"Политическата отговорност има имена и не може да остане анонимна! Не може да има само сметка за плащане от българските граждани", смята още Борисов.

Причината е бюджетният дефицит

Европейската комисия препоръча на България да бъде наложена финансова санкция от около 25 млн. евро заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит. Глобата се равнява на 0,02% от брутния вътрешен продукт (БВП) и е свързана с неизпълнението на препоръките по процедурата за прекомерен бюджетен дефицит. Препоръката е част от докладите на Европейската комисия за есенния европейски семестър и беше представена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Окончателното решение трябва да бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Според прогнозите на Брюксел бюджетният дефицит на България може да достигне 4% от БВП през 2027 г. От Комисията предупреждават, че страната трябва стриктно да изпълнява бюджета си и да предприеме допълнителни действия за трайно подобряване на състоянието на публичните финанси. ОЩЕ: Брюксел препоръча глоба от 25 млн. евро за България заради бюджетния дефицит