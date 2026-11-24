Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обясни във "Фейсбук" предложението на ЕК да глоби България с "неспособността на правителството да го овладее бюджетния дефицит". "От седмици предупреждаваме, че това ще се случи, а министри от кабинета ни обясняваха, че говорим глупости. Сега всички български данъкоплатци ще плащаме цената на тяхната безотговорност", посочва още Мирчев.

"Теоретично все още имаме шанс

"Предстои гласуване в Съвета на ЕС, така че теоретично все още има шанс да се отървем от глобата. За целта обаче трябва 2/3 мнозинство да гласува против налагането ѝ, което на този етап изглежда практически и дипломатически невъзможно", смята Мирчев.

Страната ни не е надежден член на еврозоната

Според него големият проблем не са тези €23,3 млн., а реалността, че страната ни не е надежден член на еврозоната, страна с управляващи, които не спазват фискалните правила и не изпълняват ангажиментите си.

Тойй напомни още, че от "Демократична България" са предложили план как дефицитът да падне под 3% от БВП още в бюджета за 2027 г. - 2.81% но това не се е приело от "Прогресивна България".

Причината е бюджетният дефицит

Европейската комисия препоръча на България да бъде наложена финансова санкция от около 25 млн. евро заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит. Глобата се равнява на 0,02% от брутния вътрешен продукт (БВП) и е свързана с неизпълнението на препоръките по процедурата за прекомерен бюджетен дефицит. Препоръката е част от докладите на Европейската комисия за есенния европейски семестър и беше представена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Окончателното решение трябва да бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Според прогнозите на Брюксел бюджетният дефицит на България може да достигне 4% от БВП през 2027 г. От Комисията предупреждават, че страната трябва стриктно да изпълнява бюджета си и да предприеме допълнителни действия за трайно подобряване на състоянието на публичните финанси. ОЩЕ: Брюксел препоръча глоба от 25 млн. евро за България заради бюджетния дефицит