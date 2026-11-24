Европейската комисия препоръча на България да бъде наложена финансова санкция от около 25 млн. евро заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит. Глобата се равнява на 0,02% от брутния вътрешен продукт (БВП) и е свързана с неизпълнението на препоръките по процедурата за прекомерен бюджетен дефицит.

Препоръката е част от докладите на Европейската комисия за есенния европейски семестър и беше представена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Окончателното решение трябва да бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Според прогнозите на Брюксел бюджетният дефицит на България може да достигне 4% от БВП през 2027 г. От Комисията предупреждават, че страната трябва стриктно да изпълнява бюджета си и да предприеме допълнителни действия за трайно подобряване на състоянието на публичните финанси. Още: Тихият лидер: България се е включила във всички 5 общи мегапроекта на ЕС в отбраната

Оценката на ЕК е, че планираните за следващата година мерки ще помогнат за ограничаването на дефицита, но ще компенсират само част от значителното отклонение от европейските фискални правила. Според Брюксел не се полагат достатъчно усилия за ограничаване на публичните разходи.

Ръст на заплатите и скъпи жилища също тревожат Брюксел

Освен разминаването между бюджетните приходи и разходи Европейската комисия отчита и няколко други риска за българската икономика. Сред тях са увеличаването на заплатите с темпове, които не съответстват на ръста на производителността на труда, нарастващият дефицит по текущата сметка и влошаването на ценовата конкурентоспособност на страната.

Като проблем е посочено и бързото поскъпване на жилищата, съчетано със значително увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата. Още: FT: ЕС предлага още 45 млрд. евро заем за Украйна, притиска България и още 3 страни със заплаха да изгубят европари

Напредъкът на България по изпълнението на препоръките ще бъде оценен отново през пролетта на 2027 г. От спазването на фискалната дисциплина зависи и запазването на пълния достъп на страната до европейските фондове.

Какво показва оценката за останалите държави

В рамките на есенния преглед Европейската комисия оцени проектобюджетите за 2027 г. на 17 държави от еврозоната. Плановете на осем от тях - Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Словакия - са определени като съответстващи на европейските фискални правила.

Бюджетите на Финландия и Германия са изложени на риск от несъответствие, докато при Хърватия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Словения рискът от съществено неспазване е оценен като по-висок. Още: Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

От десетте държави, срещу които има процедури за прекомерен дефицит, следващите процедурни стъпки временно са спрени за осем: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Румъния и Словакия. Това обаче не означава, че процедурите са прекратени. Тези страни продължават да са задължени да изпълняват препоръките на Съвета на ЕС.

Европейската комисия ще направи нова оценка през пролетта на 2027 г., когато ще разполага с окончателните данни за бюджетното изпълнение през 2026 г.