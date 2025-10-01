Цената на златото счупи пореден рекорд

Цената на златото скочи до ново рекордно високо ниво тази сутрин, водена от търсенето на сигурни активи от инвеститорите след частичното спиране на работата на правителството на САЩ и от факта, че слабите данни за труда в САЩ засилиха очакванията за намаляване на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв, предаде Ройтерс. Сенатът на САЩ не успя във късно снощи да приеме законодателство за удължаване на държавното финансиране. Спирането на дейността може да забави публикуването на ключови икономически данни.

Цената днес

Цената на златото на спот пазара се повиши с 0,1 на сто до 3860,13 долара за тройунция, след като по-рано достигна исторически максимум от 3875,32 долара.

Златото продължава да поскъпва на фона на "опасенията относно по-слабия долар и политическата ситуация с противопоставянето около спирането на работата на правителството в САЩ, както и от общата геополитическа несигурност", каза Никълъс Фрапел, глобален ръководител на институционалните пазари в ABC Refinery.

Докладът за свободните работни места, който беше публикуван вчера, показа незначителен ръст на свободните работни места в САЩ през август, наред със спад в наемането на персонал, което сигнализира за смекчаване на условията на пазара на труда.

Това засили очакванията за намаляване на лихвите от Федералния резерв, като анкетираните търговци оценяват вероятността от намаляване с 25 базисни пункта на 97 на сто този месец и 76 на сто през декември, според индикатора FedWatch на CME Group.

Златото, традиционна защита срещу икономическа и политическа несигурност, често поскъпва в среда на ниски лихвени проценти, допълва Ройтерс. Само от началото на тази година то е поскъпнало с 47 на сто.

Спот цената на среброто също силно се повиши с 1,5 на сто до 47,39 долара за тройунция, достигайки над 14-годишен връх.