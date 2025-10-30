Данъците ще се вдигнат: Симеон Дянков за Бюджет 2026

Публикуването на Бюджет 2026 се бави заради коалицинното ниво, тъй като преговорите са доста ожесточени - БСП са от лявата страна, "Има такъв народ" са вдясно, а ГЕРБ са някъде по средата. Винаги има около бюджета спорове и винаги някой протестира, но в такава коалиция се дава възможност да се дооправят нещата. Това заяви бившият финансов министър, а сега председател на Фискалния съвет Симеон Дянков пред БНТ.

Още: "Страховете ни се сбъднаха, Бюджет 2026 ни удря по джоба": Сериозни критики за парите на държавата

Вдигане на данъците и финансова криза

"Така или иначе ще се вдигнат данъците, неминуемо е това. Това правителство на Росен Желязков ще се запомни, че ще е първото, което ще вдигне данъците", посочи Дянков. Той добави, че се пробва дали ще мине или няма да мине това предложение в коалицията.

Той увери, че темата за минималната работна заплата ще се изчисти. Някой трябва да си препише заслуги и да се търсят решения в коалицията и в една част от коалиционните партньори, коментира Дянков. Той смята, че точно така ще стане - ГЕРБ ще излязат, ще кажат, че те ще решат и за минималната работна заплата, и за пенсиите, и кое може да стане, и кое не може да стане.

Още: "Кой ще е героят в Бюджет 2026": КНСБ организира предупредителен протест под прозорците на властта

Симеон Дянков очаква 2027 г. да е голяма финансова криза в България. "Няма как да вървим в дефицити и изведнъж да се оправят нещата. Трябва да се мине през криза", очаква бившият финансов министър.

Той предупреди, че през 2027 г. България ще влезе в процедура по свръхдефицит. За следващата година новите заеми ще са над 20 млрд. лв или над 10 млрд. евро, призна Симеон Дянков.

Фискалният съвет чака накъде ще избие правителството и коалицията с бюджета. Това правителство казваше, че не е като предишните, но прави точно това, което правят и предишните кабинети, посочи Симеон Дянков.

Още: Какво има в бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026: НОИ и НЗОК ще имат тежката дума