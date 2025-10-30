Любопитно:

Данъците ще се вдигнат: Симеон Дянков за Бюджет 2026

30 октомври 2025, 08:24 часа 718 прочитания 0 коментара
Данъците ще се вдигнат: Симеон Дянков за Бюджет 2026

Публикуването на Бюджет 2026 се бави заради коалицинното ниво, тъй като преговорите са доста ожесточени - БСП са от лявата страна, "Има такъв народ" са вдясно, а ГЕРБ са някъде по средата. Винаги има около бюджета спорове и винаги някой протестира, но в такава коалиция се дава възможност да се дооправят нещата. Това заяви бившият финансов министър, а сега председател на Фискалния съвет Симеон Дянков пред БНТ. 

Още: "Страховете ни се сбъднаха, Бюджет 2026 ни удря по джоба": Сериозни критики за парите на държавата

Вдигане на данъците и финансова криза

"Така или иначе ще се вдигнат данъците, неминуемо е това. Това правителство на Росен Желязков ще се запомни, че ще е първото, което ще вдигне данъците", посочи Дянков. Той добави, че се пробва дали ще мине или няма да мине това предложение в коалицията.

Той увери, че темата за минималната работна заплата ще се изчисти. Някой трябва да си препише заслуги и да се търсят решения в коалицията и в една част от коалиционните партньори, коментира Дянков. Той смята, че точно така ще стане - ГЕРБ ще излязат, ще кажат, че те ще решат и за минималната работна заплата, и за пенсиите, и кое може да стане, и кое не може да стане. 

Още: "Кой ще е героят в Бюджет 2026": КНСБ организира предупредителен протест под прозорците на властта

Симеон Дянков очаква 2027 г. да е голяма финансова криза в България. "Няма как да вървим в дефицити и изведнъж да се оправят нещата. Трябва да се мине през криза", очаква бившият финансов министър.

Той предупреди, че през 2027 г. България ще влезе в процедура по свръхдефицит. За следващата година новите заеми ще са над 20 млрд. лв или над 10 млрд. евро, призна Симеон Дянков.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Фискалният съвет чака накъде ще избие правителството и коалицията с бюджета. Това правителство казваше, че не е като предишните, но прави точно това, което правят и предишните кабинети, посочи Симеон Дянков. 

Още: Какво има в бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026: НОИ и НЗОК ще имат тежката дума

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Държавен дълг държавен бюджет Симеон Дянков фискален съвет държавни заеми Бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес