Държавата трупа нов дълг, пуска ДЦК за стотици милиони на вътрешния пазар

Държавата ще продължи да трупа дълг, тъй като Министерството на финансите ще предложи за продажба на вътрешния пазар на аукцион, насрочен за 20 октомври тази година, Държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 300 млн. лева. Това става ясно от съобщение на сайта на Българската народна банка (БНБ). Ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни облигации със срочност три години от отворен тип с фиксиран лихвен процент в размер на 2,75 на сто от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г.

Аукционът

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна, се утонява в съобщението.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 25 113 от 22.01.2025 г., като си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Новият дълг

Аукционът за набиране на нов дълг на вътрешния пазар ще бъде дванадесети за настоящата 2025 година. Досега поетият нов дълг чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар възлиза на 2,7 млрд. лева.

Министерството на финансите излезе и два пъти на международните капиталови пазари през тази година, емитирайки облигации през април и юли съответно за 4 млрд. евро и 3,2 млрд. евро.