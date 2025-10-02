Войната в Украйна:

ЕЦБ избра изкуствен интелект за предотвратяване на измами с дигитално евро

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че е избрала португалския стартъп Feedzai, специализиран в изкуствения интелект, за предотвратяване на измами с планираната дигитална евровалута.

Договорът е на стойност до 237,3 милиона евро и е сред няколко, възложени днес от ЕЦБ по проекта, който институцията определя като ключов за финансовата автономност на еврозоната от САЩ.

Съгласно споразумението Feedzai и подизпълнителят ѝ PwC ще разработят модел с изкуствен интелект за оценка на дигитални плащания в евро според риска от измами, като се използват данни за поведението, взаимодействията и историята на клиента. Целта е да се подпомогнат доставчиците на платежни услуги при вземането на решение дали да одобрят трансакции в дигитално евро, основно при обмен между електронни портфейли, подкрепени от централната банка.

Четиригодишното споразумение е с прогнозна стойност 79,1 милиона евро, а общият таван достига 237,3 милиона евро.

Feedzaiсъс седалище в Коимбра, твърди, че обработва годишно плащания за 8 трилиона долара за клиенти като португалската банка Novobanco иWio Bank от Абу Даби.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
