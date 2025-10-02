"Мащабът на задачата остава голям": Шефът на БНБ с новини за еврото

"Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени. Техническите задачи имат решения – въпрос са на организация и ресурси. По-голямото предизвикателство е доверието – обществото да знае, че процесът е контролиран и ясен. В този контекст централната банка трябва да бъде котва на стабилност – чрез професионализъм, последователност и ясна комуникация."

Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за списанието на БСК "NOBLESSE OBLIGE". По думите му с еврото България не губи, а печели суверенитет - от следващи към съвместно вземащи решения. Той увери, че от първия ден ще има достатъчно евро за бизнеса и гражданите.

Радев вече присъства като наблюдател в заседанията на Управителния съвет на Европейската централна банка. По повод първите си впечатления той сподели: "Това е много ценен опит за Българската народна банка. Отблизо виждам как функционира процесът на вземане на решения - задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика. Темите обхващат всичко - от инфлацията и паричната политика до финансовата стабилност и платежните системи. Това участие е естествено продължение на процеса, който започнахме още преди години – изграждане на експертиза, институционална подготовка и култура. Така на 1 януари 2026 г. няма да започваме от нулата - ще бъдем готови и интегрирани", каза Радев.

Според шефа на БНБ в момента най-голямото предизвикателство остават строгия график, който е изпълнен с институционални промени, правна конвергенция, логистика и т.н.

"Вече сме направили сериозни стъпки - правната рамка е приведена в съответствие, вторичното законодателство е прието, подготовката върви по план. Но мащабът на задачата остава голям и изисква постоянна дисциплина и координация", каза още Радев.

Кои са критичните стъпки в момента?

Той очерта и ключовите важни теми и вече приключени дейности три месеца преди приемането на единната европейска валута у нас:

Правната конвергенция е напълно завършена;

Евробанкнотите вече пристигат и се съхраняват в трезорите на БНБ;

Сеченето на българските евромонети е в активна фаза;

Интеграцията към европейските платежни системи е практически завършена – на етап тестове и симулации;

Работим в постоянна координация с ЕЦБ и другите европейски институции.

По думите на Радев търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите. "БНБ вече разполага с необходимите количества евробанкноти. Подготвяме и евромонетите. Работим и с „Български пощи“, за да стигнем до най-отдалечените райони. Няма да има проблеми с ликвидността", каза още той.

"Целта е ясна - от 1 януари 2026 г. всичко да работи гладко, без прекъсване или затруднения за бизнеса и гражданите. Банковата система е стабилна – добре капитализирана, с висока ликвидност и устойчиви печалби. Не бива да забравяме и нещо много важно - вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите - под този на БНБ, но в рамките на общия механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита", гласят още акценти в интервюто на Димитър Радев.

Сравненията с Хърватия

"Научихме, че подготовката трябва да е навременна, дисциплинирана и добре координирана. И че комуникацията с обществото е решаваща – трябва да има ясни послания, за да няма спекулации и недоразумения. Ние прилагаме тези уроци. В някои области, особено техническите, сме дори по-напред, отколкото бяха други страни на същия етап. Най-важното е преходът да бъде успешен, предвидим и обществено подкрепен", каза шефът на БНБ по повод сравненията с процеса по приемане в еврозоната на Хърватия, която е най-новият член на валутния съюз.

