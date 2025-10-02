Европейските борси стартираха на положителна територия

Европейските фондови пазари стартираха търговията днес с ръстове, следвайки положителните нагласи от предходния ден, предаде БТА.

В началото на сесията германският индекс DAX нарасна с 0,7 на сто до 24 282 пункта, а в Париж CAC 40 е нагоре с 0,92 на сто до 8040,54 пункта.

Euro Stoxx 50 се повиши с 0,9 на сто, а британският FTSE 100 отстъпва леко с 0,12 на сто до 9435,28 пункта.

Акциите на Siemens започнаха деня с ръст от 1,9 на сто. Според информация на Блумбърг компанията проучва възможността за отделяне на Siemens Healthineers, от която притежава 71 на сто.

Обмисля се приходите от евентуално отделяне да бъдат изплатени под формата на специален дивидент. Акциите на Siemens Healthineers се повишиха с 0,4 на сто.

Акциите на Continental поскъпват с 1,8 на сто, след като ден по-рано компанията потвърди годишните си цели.

BASF също започна с повишение в цената на акциите си от 1,3 на сто. На инвеститорско събитие компанията обяви, че може да ускори планираното обратно изкупуване на акции на стойност 4 млрд. евро, предвидено за периода 2027–2028 г.

