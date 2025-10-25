С огнестрелна рана: Шефът на НАП в Бургас е открит мъртъв

С огнестрелна рана в областта на главата е открит мъртъв тази сутрин началникът на НАП в Бургас Кирил Пологов. Това съобщи "24 часа", като се позовава на свои източници. Тялото е открито на черен път между поморийските села Медово и Бата. По първоначални данни става дума за самоубийство вследствие на тежко онкологично заболяване, с което данъчният шеф се е борил през последните месеци.

Все още няма официална информация от МВР за инцидента, но осведомени твърдят пред изданието, че 61-годишният мъж е сложил край на живота си със законно притежаван пистолет.

Кирил Пологов има над 30 години стаж в данъчната система, а ръководството на Териториалната дирекция на НАП пое преди малко повече от година, припомнят запознати.

