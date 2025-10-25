Войната в Украйна:

С огнестрелна рана: Шефът на НАП в Бургас е открит мъртъв

25 октомври 2025, 12:43 часа 1463 прочитания 0 коментара
С огнестрелна рана: Шефът на НАП в Бургас е открит мъртъв

С огнестрелна рана в областта на главата е открит мъртъв тази сутрин началникът на НАП в Бургас Кирил Пологов. Това съобщи "24 часа", като се позовава на свои източници. Тялото е открито на черен път между поморийските села Медово и Бата. По първоначални данни става дума за самоубийство вследствие на тежко онкологично заболяване, с което данъчният шеф се е борил през последните месеци.

Още: Самоуби се чичото на обвиняемия за тройното убийство

Все още няма официална информация от МВР за инцидента, но осведомени твърдят пред изданието, че 61-годишният мъж е сложил край на живота си със законно притежаван пистолет.

Кирил Пологов има над 30 години стаж в данъчната система, а ръководството на Териториалната дирекция на НАП пое преди малко повече от година, припомнят запознати.

Още: Започва дело срещу двама обвинени в убийство полицаи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Самоубийство НАП полиция убийство
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес