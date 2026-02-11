След срещата - вечеря: Ердоган посреща Мицотакис в Турция

Премиерът Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще се срещнат в сряда по обяд в Анкара. Срещата им идва 17 месеца след последното им виждане на фона на прекъсвания в последния момент, отразяващи постоянната липса на доверие, която определя гръцко-турските отношения, предаде гръцкото издание Kathimerini. След срещата си двамата лидери ще съпредседателстват шестата сесия на Съвета за сътрудничество на високо ниво.

Ердоган ще бъде домакин на вечеря в чест на Мицотакис, на която ще бъде поканен и Вселенският патриарх Вартоломей. Анализатори казват, че Ердоган може по-рано да повдигне въпроса за евентуалното повторно отваряне на Халкинската богословска семинария в Истанбул.

Сред въпросите, които вероятно ще бъдат повдигнати, са правата на малцинствата, ежедневни въпроси като визи, миграция и гранична сигурност.

Няма големи очаквания

Не се очакват съществени пробиви, реалност, подчертана от необичайното в дипломатическо отношение решение на турския външен министър Хакан Фидан публично да разграничи членовете на гръцкото правителство, които той определи като подкрепящи разрешаването на двустранните спорове, от други, които той представи като пречки.

Размяна на репликите преди срещата

Говорейки около 36 часа преди насрочената среща - Фидан заяви пред CNN Turk, че Мицотакис и гръцкият външен министър Георгиос Герапетритис „имат намерението и способността да решат проблема, тоест да го развият още по-далеч". За разлика от това, без да го назовава директно, Фидан се позова на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, казвайки: „Ето го, има аудитория, към която се обръща, има и други хора освен него, така че тази политическа среда и политическа конкуренция за съжаление не създават среда, която благоприятства разрешаването на подобни стратегически проблеми в гръцката политика".

Атина реши да не ескалира коментарите. Говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу заяви, че Гърция „следи активна външна политика, основана на международното право, и на практика се стреми към мир и добросъседски отношения“. Тя отбеляза, че Дендиас ще бъде в Брюксел, както и турският му колега Яшар Гюлер, за планираните срещи на министрите на отбраната на Европейския съюз и НАТО.

Фидан също така заяви, че лидерите са изправени пред „постоянна дилема между разрешаването на този исторически проблем и политическата цена“, добавяйки, че Анкара е предложила „много креативни решения“, без да предоставя подробности.

В Анкара, официални лица казват, че приоритет е продължаването на диалога и укрепването на двустранните отношения между всички министерски портфейли, представени на заседанието на съвета, цел, която е отразена и от Атина. Въпреки че дискусиите могат да включват дългогодишни спорове, се очаква двете страни да преизявят установените си позиции, без да напредват отвъд това на този етап.

