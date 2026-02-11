QR код проследява произхода на плодовете и зеленчуците в Kaufland

Стартъп платформата TraceGround дава детайлна информация на един скан разстояние

Клиентите на Kaufland вече могат да проследят произхода на всички плодове и зеленчуци от собствената марка на ритейлъра „Брей!“. Достатъчно е да сканират QR код и за секунди получават достъп до подробна информация за продукта. В партньорство с платформата TraceGround ритейлърът дава достъп до фермата, начина на производство и характеристиките на всеки продукт от над 90 български производители. С нововъведението хипермаркетът става единственият в България, който предоставя на клиентите възможност да проследят историята на продуктите, които слагат на своята трапеза.

На един скан разстояние

Достъпът до информацията става лесно чрез сканиране на QR код върху опаковките на продуктите „Брей!“ или в седмичните брошури на магазина. Той отвежда към дигитален профил на конкретната стока. Така само чрез сканиране клиентите могат да видят от къде идва продуктът, каква е историята на производителя и какъв път е изминал артикулът, преди да стигне до рафта.

Системата предоставя ясна и достъпна информация за производителя и фермата, включително локация, снимки и данни за стопанството, както и детайли за етапите на производство и обработка. Клиентите могат да открият и ключови факти за хранителните вещества на продукта като калории, въглехидрати, мазнини и протеини. Допълнителни параметри като информация за вида на опаковката и въглеродния отпечатък от създаването му също могат да се проследят чрез новата услуга.

Потребителите вече могат да се запознаят и със сертификатите за качество на всеки един производител.

Сред артикулите, които вече са включени в платформата, са свежи зеленчуци като марули, лук, моркови, репички, чушки, домати, краставици, спанак и др., а също и плодовете на „Брей!“, сред които къпини, ягоди, боровинки, ябълки и др.

Проследяемост като нов стандарт на пазара

С партньорството си с TraceGround Kaufland България въвежда модерен подход към прозрачността, при който данните за произход и качество не остават „зад кадър“, а се превръщат в реална добавена стойност за клиента. Това е още една последователна стъпка в посока по-ясна, проверима и отговорна верига на доставки, като предстои партньорството да се разшири с всички хранителни продукти от марката „Брей!“.

Изборът става по-информиран още тази седмица, защото клиентите на хипермаркета могат не само да закупят, но и да проследят произхода на продуктите на фокус. До 15 февруари от марката „Брей!“ ритейлърът предлага продукти за една чудесна и витаминозна салата - спанак за 1,27 €/2,48 лв. и репички за 0,81 €/1,58 лв. За аромат към всяко ястие се откроява жълт лук в 1 кг мрежа за 0,96 €/1,88 лв., а сред най-подходящите за зимния сезон предложения са и червени ябълки за 1,27 €/2,48 лв. Всички продукти могат да бъдат намерени в онлайн брошурата на ритйелъра тук.