Европейските борси изпращат седмица на рекорди

10 октомври 2025, 13:19 часа 144 прочитания 0 коментара
След седмица на рекордни стойности на европейските фондови пазари в петък индексите се задържаха стабилни, предаде БТА

DAX на Франкфуртската фондова борса нарасна с 0,2 процента до 24 669 пункта в началото на търговията, запазвайки се над предишното рекордно ниво от юли, преминато в четвъртък. Индексът устоя на по-слабите настроения на американските пазари и на спада в Азия.

Euro Stoxx 50 също се повиши – с 0,3 на сто до 5644 пункта.

В Париж CAC-40 е нагоре с 0,4 на сто до 8075,81 пункта, а в Лондон FTSE 100 спада леко с 0,12 на сто до 9498,34 пункта. 

"Европа сега има потенциал за наваксване след рекордните цени в САЩ и на много азиатски пазари", коментира един от участниците на пазара.           

Пламен Иванов
