Европейските борси стартираха с оптимизъм заради акциите на банките и енергийните компании

Европейските фондови пазари започнаха днешната търговия с повишения, водени от ръста на акциите на банките и енергийните компании, съобщи БТА.

Във Франкфурт DAX се повиши с 91,18 пункта, или 0,37 на сто, до 24 476,96 пункта към 11:29 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 нарасна с 64,2 пункта, или 0,81 на сто, до 8039,05 пункта.

Лондонският FTSE 100 се увеличи с 35,22 пункта, или 0,37 на сто, до 9518,8 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 наддаде с 2,85 пункта, или 0,5 на сто, до 572,12 пункта, като банките бяха основният двигател на ръста, след като книжата им поскъпнаха с 0,7 на сто. Британската банкова група Lloyds, френската Societe Generale и италианската BPER Banca бяха сред водещите печеливши.

Акциите на компаниите от петролната и газовата индустрия също се повишиха с 0,4 на сто, подкрепени от поскъпването на петрола.

