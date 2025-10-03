Войната в Украйна:

Европейските борси отбелязаха сериозен възход

03 октомври 2025, 11:55 часа 306 прочитания 0 коментара
Европейските борси отбелязаха сериозен възход

Индексите на водещите европейски фондови пазари се движат възходящо в предобедната търговия, продължавайки положителния импулс от седмицата, предаде БТА.

Германският основен индекс DAX е нагоре с 43,99 пункта или 0,19 на сто на сто до 24 466,55 пункта тази сутрин българско време.

Френският САС 40 прибави значителните 26,84 пункта или 0,33 на сто до 8083,47 пункта.

Още: Оборотът на БФБ нараства с близо една трета за година

На Лондонската фондова борса FTSE 100 също нарасна с 34,64 пункта или 0,37 на сто на сто до 9462,37 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 също се движи във възходяща посока, нараствайки с 1,85 пункта или 0,33 на сто до 569,45 пункта.

Европейските борси стартираха на положителна територия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
фондови борси фондови пазари европейски борси информация 2025
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес