Европейските борси отбелязаха сериозен възход

Индексите на водещите европейски фондови пазари се движат възходящо в предобедната търговия, продължавайки положителния импулс от седмицата, предаде БТА.

Германският основен индекс DAX е нагоре с 43,99 пункта или 0,19 на сто на сто до 24 466,55 пункта тази сутрин българско време.

Френският САС 40 прибави значителните 26,84 пункта или 0,33 на сто до 8083,47 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 също нарасна с 34,64 пункта или 0,37 на сто на сто до 9462,37 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 също се движи във възходяща посока, нараствайки с 1,85 пункта или 0,33 на сто до 569,45 пункта.

Европейските борси стартираха на положителна територия