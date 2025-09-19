Европейските борси се движат възходящо в края на седмицата

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа се движат възходящо в предобедната търговия в очакване на разговора между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, предаде БТА. Те ще се опитат да постигнат споразумение, което да позволи на видео приложението TikTok да продължи да работи в САЩ и същевременно да намали напрежението между двете страни.

Във Франкфурт индексът DAX се повиши с 95,19 пункта или 0,4 на сто до 23 769,72 пункта към 11:30 ч. българско време, а парижкият САС 40 прибави 68,72 пункта или 0,87 на сто до 7923, 33 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре с 11,31 пункта или 0,12 на сто до 9239,42 пункта

По-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 регистрира ръст с 1,68 пункта или 0,3 на сто до 556,69 пункта.

