Войната в Украйна:

Европейските борси поеха надолу в началото на седмицата

25 август 2025, 13:57 часа 304 прочитания 0 коментара
Европейските борси поеха надолу в началото на седмицата

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа поеха предимно надолу в началото на седмицата. Инвеститорите анализират икономическите перспективи след изказването на президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл, който в петък намекна в Джаксън Хоул, че е възможно през септември да бъдат намалени лихвите, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX спадна с 0,4 на сто до 24 265,24 пункта, а парижкият САС 40 отстъпи 0,61 на сто до 7921,18 пункта към 11:47 часа българско време. 

Швейцарският SMI също е надолу - с 0,33 на сто до 12 224,08 пункта

Още: Фондовите пазари в Европа тръгнаха възходящо, въпреки спада на Уолстрийт

На Лондонската фондова борса FTSE 100 прибави 0,13 на сто до 9321,4 пункта, а миланският FTSE MIB - 0,21 на сто до 43 399,59 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 се оцвети в червено, като изгуби 0,25 на сто до 559,91 пункта, пише БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Акциите на JDE Peets скочиха с над 17 на сто, след като американската Keurig Dr Pepper обяви, че възнамерява да придобие нидерландския производител на кафе и чай за 15,7 милиарда евро. 

JDE Peets е представена в България, като произвежда кафе в завода си в Костинброд.

Още: Предпазливост на Уолстрийт преди ключова конференция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
фондови борси фондови пазари Джером Пауъл европейски борси информация 2025
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес