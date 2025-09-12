Войната в Украйна:

Европейските борси стартираха в червено

Европейските акции започнаха днешната търговия предимно с понижения, след като публикувани тази сутрин данни показаха, че икономическият растеж на Великобритания е спрял през юли, съобщи БТА.

Общият европейски индекс Stoxx 600 се понижи с 0,13 на сто до 554,62 пункта към 11:30 ч. българско време, без ясно изразена тенденция сред секторите и основните пазари.

Във Франкфурт индексът DAX се понижи с 0,21 на сто до 23 649,48 пункта, а френският CAC 40 спадна с 0,44 на сто до 7789,79 пункта. В Мадрид IBEX 35 отчете понижение от 0,48 на сто до 15 248,00 пункта.

Лондонският FTSE 100 беше сред малкото пазари на зелено – с ръст от 0,34 на сто до 9329,07 пункта.

Данните показаха нулев растеж на британската икономика през юли след увеличение от 0,4 на сто през юни. Спадът в темпа на растеж идва преди решението на Английската централна банка относно паричната политика следващата седмица.

Вчера Европейската централна банка запази основния си лихвен процент без промяна.

