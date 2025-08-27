Обрат на европейските фондови борси

Основните индекси на водещите фондови пазари в Европа се движат предимно възходящо в днешната ранна търговия след вчерашния спад заради френските акции. Търговците са в очакване на тримесечните финансови резултати на производителя на чипове Nvidia, предаде Си Ен Би Си. Снощи Уолстрийт също закри търговията нагоре в очакване на резултатите на Nvidia и петъчните данни за цените на личните потребителски разходи в САЩ, които са предпочитан показател за инфлацията от Федералния резерв.

Борсите в Европа

Парижкият CAC 40 прибави 28,62 пункта или 0,37 на сто до 7738,43 пункта.

Още: Европейските борси стартираха с резки понижения заради Франция

Лондонският FTSE 100 нарасна с 19,57 пункта или 0,21 на сто до 9285,37 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 0,55 пункта или 0,1 на сто до 554, 75 пункта.

Изключение направи франкфуртският DAX, който отстъпи с 45,7 пункта или 0,19 на сто до 24 107,17 пункта.

На Уолстрийт

Още: Предпазливост на Уолстрийт преди ключова конференция

На фондовата борса в Ню Йорк промишленият Dow Jones прибави 135,60 пункта или 0,30 на сто и достигна 45 418,07 пункта при затварянето на вчерашните търгове.

По-широкообхватният Standard and Poor's 500 се повиши с 26,62 пункта или 0,41 на сто до 6465,94 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq нарасна с 94,98 пункта или 0,44 на сто до 21 544,27 пункта.