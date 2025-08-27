Войната в Украйна:

Обрат на европейските фондови борси

27 август 2025, 12:00 часа 259 прочитания 0 коментара
Обрат на европейските фондови борси

Основните индекси на водещите фондови пазари в Европа се движат предимно възходящо в днешната ранна търговия след вчерашния спад заради френските акции. Търговците са в очакване на тримесечните финансови резултати на производителя на чипове Nvidia, предаде Си Ен Би Си. Снощи Уолстрийт също закри търговията нагоре в очакване на резултатите на Nvidia и петъчните данни за цените на личните потребителски разходи в САЩ, които са предпочитан показател за инфлацията от Федералния резерв.

Борсите в Европа

Парижкият CAC 40 прибави 28,62 пункта или 0,37 на сто до 7738,43 пункта.

Още: Европейските борси стартираха с резки понижения заради Франция

Лондонският FTSE 100 нарасна с 19,57 пункта или 0,21 на сто до 9285,37 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 0,55 пункта или 0,1 на сто до 554, 75 пункта.

Изключение направи франкфуртският DAX, който отстъпи с 45,7 пункта или 0,19 на сто до 24 107,17 пункта.

На Уолстрийт

Още: Предпазливост на Уолстрийт преди ключова конференция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На фондовата борса в Ню Йорк промишленият Dow Jones прибави 135,60 пункта или 0,30 на сто и достигна 45 418,07 пункта при затварянето на вчерашните търгове.

По-широкообхватният Standard and Poor's 500 се повиши с 26,62 пункта или 0,41 на сто до 6465,94 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq нарасна с 94,98 пункта или 0,44 на сто до 21 544,27 пункта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Уолстрийт Борси фондови борси фондови пазари европейски борси
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес