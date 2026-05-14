"Никакви военни операции в Средиземно море": Гърция няма да толерира още дронове

В сряда Гърция ескалира дипломатическия натиск върху Киев, след като миналата седмица край остров Лефкада беше открит предполагаем украински военноморски дрон, а външният министър Георгиос Герапетритис заяви, че „всякакво превръщане на Средиземно море в театър на военни операции няма да бъде толерирано“, предаде гръцкото издание Kathimerini. Атина също така е информирала близки съюзници в НАТО и ЕС за това, което вижда като опасности от всяко разширяване на конфликта в Черно море в Средиземно или Егейско море

Никакви военни операции в Средиземно море

След разговори в Атина с хърватския си колега Гордан Гърлич Радман, Герапетритис добави, че „Гърция ще гарантира, че Средиземно море ще остане незасегнато от военни операции и ще остане море на мира, море, принадлежащо на неговите народи".

Дронът и напрежението с Киев

Коментарите отразяват нарастващата загриженост на Атина относно инцидента с военноморски дрон, открит близо до йонийския остров Лефкада в четвъртък, епизод, който гръцките власти разглеждат като доказателство за нарастващите рискове, породени от войната в Украйна, простираща се отвъд Черно море.

Герапетритис заяви също, че Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни предизвикателства пред сигурността след четири години активни конфликти в по-широкия регион.

„Най-голямото предизвикателство, разбира се, е предотвратяването на разпространението на войните, които измъчват нашия квартал“, каза той.

Гръцките власти засилиха призивите за обяснения от Киев през последните дни, като министърът на отбраната Никос Дендиас и говорителят на правителството Павлос Маринакис също публично изразиха загриженост.

Атина твърди, че морският дрон е бил разположен в териториалните води на Гърция от Украйна в очевиден опит за удар по руски кораб в Средиземно море. Украинските власти два пъти отрекоха да имат информация за кораба, който е бил пълен с експлозиви.

Киев няма информация, Атина още разследва дрона

По време на видеоконференция във вторник между министрите на отбраната от 27-те държави членки на ЕС и украински представители, украинският министър на отбраната Михайло Федоров отказа коментар, когато Дендиас повдигна въпроса, съобщиха гръцки представители. По-рано говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че Киев няма информация относно дрона, открит в Гърция.

Разследванията на устройството продължават в съоръжения в Скарамагас близо до Атина, където военните власти изследват системите на дрона и данните за мисията му. Гръцки официални лица предварително са идентифицирали плавателния съд като военноморски дрон – камикадзе, модел, широко използван от украинските сили в Черно море по време на войната.

Първоначалната работа е била фокусирана върху премахването на експлозиви и детонатори от дрона, който сега се съхранява в съоръженията на Гръцкото командване за подводно разрушаване. Разследването се ръководи от Генералния щаб на Гръцката национална отбрана, въпреки че служители на бреговата охрана са извършили някои първоначални проверки.

Гръцките власти се надяват на бързи заключения от разследването, тъй като дипломатическите контакти с Киев продължават.