Кремълски ботове готвят почвата за "украински сценарий" в Армения (ВИДЕО)

Ботове, свързани с Кремъл, започнаха да подготвят онлайн почвата за „украински сценарий“ в Армения - страна, която формално все още е част от доминираните от Русия съюзи Общност на независимите държави (ОНД) и Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Ереван, под ръководството на премиера Никол Пашинян, вече обяви, че на практика не се счита за член, и поиска по-широка интеграция с Европейския съюз.

Армения стана сцена и на последната среща на върха на Европейската политическа общност, което явно никак не се харесва на Москва.

Кремъл пуска фейкове, че Пашинян готви война с Русия

Според проекта Bot Blocker, който засича действия на ботове онлайн, руската дезинформационна мрежа „Матрьошка“ разпространява от март насам фалшиви новини, в които се твърди, че арменският министър-председател Никол Пашинян се готви за война с Русия.

🤖 Kremlin-linked bots began laying the groundwork for a “Ukrainian scenario” in Armenia



According to the Bot Blocker project, the Russian disinformation network “Matryoshka” had been spreading fake stories since March claiming that Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan was… pic.twitter.com/V8rFnKkfF0 — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026

Във видеоклиповете се твърди невярно и без никакви доказателства, че:

Франция и Армения са подписали „тайно споразумение“;

инструктори от НАТО са пристигнали в страната;

Никол Пашинян ще „започне война с Русия“ след изборите.

Кампанията дори използвала актьори от сериала „Офисът“ (The Office) чрез платформата Cameo, като по-късно добавила и гласове, генерирани от изкуствен интелект.

Два месеца по-късно, след срещата на върха на европейците в Ереван, Путин публично сравни ситуацията в Армения с тази в Украйна преди войната, която самият той подпали през февруари 2022 г. Диктаторът сравни стремежа на Армения към членство в ЕС с това, което той нарече началото на „всичко, което се случва“ в Украйна.

Отношенията между Ереван и Москва се влошиха от есента на 2023 г., когато азербайджанската армия нахлу в анклава Нагорни Карабах, населен предимно с етнически арменци, и за ден-два си осигури контрол над територията, след което стотици хиляди души я напуснаха. Русия беше разположила "миротворци" в региона, но те не сториха нищо, за да защитят съюзника си в ОНД и ОДКС.