Кремълски ботове готвят почвата за "украински сценарий" в Армения (ВИДЕО)

Ботове, свързани с Кремъл, започнаха да подготвят онлайн почвата за „украински сценарий“ в Армения - страна, която формално все още е част от доминираните от Русия съюзи Общност на независимите държави (ОНД) и Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Ереван, под ръководството на премиера Никол Пашинян, вече обяви, че на практика не се счита за член, и поиска по-широка интеграция с Европейския съюз.
Армения стана сцена и на последната среща на върха на Европейската политическа общност, което явно никак не се харесва на Москва.
Кремъл пуска фейкове, че Пашинян готви война с Русия
Според проекта Bot Blocker, който засича действия на ботове онлайн, руската дезинформационна мрежа „Матрьошка“ разпространява от март насам фалшиви новини, в които се твърди, че арменският министър-председател Никол Пашинян се готви за война с Русия.
🤖 Kremlin-linked bots began laying the groundwork for a “Ukrainian scenario” in Armenia— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026
According to the Bot Blocker project, the Russian disinformation network “Matryoshka” had been spreading fake stories since March claiming that Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan was… pic.twitter.com/V8rFnKkfF0
Във видеоклиповете се твърди невярно и без никакви доказателства, че:
- Франция и Армения са подписали „тайно споразумение“;
- инструктори от НАТО са пристигнали в страната;
- Никол Пашинян ще „започне война с Русия“ след изборите.
Кампанията дори използвала актьори от сериала „Офисът“ (The Office) чрез платформата Cameo, като по-късно добавила и гласове, генерирани от изкуствен интелект.
Два месеца по-късно, след срещата на върха на европейците в Ереван, Путин публично сравни ситуацията в Армения с тази в Украйна преди войната, която самият той подпали през февруари 2022 г. Диктаторът сравни стремежа на Армения към членство в ЕС с това, което той нарече началото на „всичко, което се случва“ в Украйна.
Отношенията между Ереван и Москва се влошиха от есента на 2023 г., когато азербайджанската армия нахлу в анклава Нагорни Карабах, населен предимно с етнически арменци, и за ден-два си осигури контрол над територията, след което стотици хиляди души я напуснаха. Русия беше разположила "миротворци" в региона, но те не сториха нищо, за да защитят съюзника си в ОНД и ОДКС.