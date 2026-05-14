Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Мадяр: Обявеното от Орбан извънредно положение приключва

14 май 2026, 12:31 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мадяр: Обявеното от Орбан извънредно положение приключва

Извънредното положение в Унгария, което беше обявено преди четири години при бившия премиер Виктор Орбан, официално приключва днес, заяви във Фейсбук настоящият министър-председател на страната Петер Мадяр. "Така се сбогуваме и с шест години управление чрез укази. Завръщаме се към нормалността", каза Мадяр.

Орбан за първи път обяви извънредно положение на 24 май 2022 г. заради войната между Русия и Украйна, като парламентът го удължи неколкократно, за последно – считано до вчера, припомня националната новинарска агенция МТИ.

След победата на партия ТИСА на парламентарните избори в Унгария на 12 април Мадяр първоначално искаше последно удължаване на положението до 31 май, за да се даде време за правни корекции. Вместо това на 9 май парламентът прие нов закон, с който извънредните постановления се превърнаха в постоянно законодателство, което ще влезе в сила след отменянето на извънредното положение.

Още: Заради удари в Закарпатието: Словакия затвори границата си с Украйна, Унгария привика руския посланик

През последните четири години в рамките на извънредното положение бяха издадени повече от 170 правителствени указа. Новият закон, влизащ в сила днес, формализира въпросните мерки, информира БТА.

Новата ера е факт: Унгария иска да въведе еврото до 2030 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Унгария Виктор Орбан извънредно положение Петер Мадяр
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес