Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

ПБ прокара на първо четене закона срещу необоснованото поскъпване

14 май 2026, 12:37 часа 676 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ПБ прокара на първо четене закона срещу необоснованото поскъпване

Народното събрание прие на първо четене спорните промени в Закона за защита на потребителите, предложени от "Прогресивна България", с които управляващите искат да ограничат необоснованото поскъпване на стоки и услуги и да засилят контрола върху цените. Законопроектът беше подкрепен от 136 депутати от ПБ и "ДПС-Ново начало". Против гласуваха 38 народни представители от ГЕРБ, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", а 21 депутати от ГЕРБ и ДБ се въздържаха. 

С предложенията част от текстовете в Закона за въвеждането на еврото се прехвърлят в Закона за защита на потребителите, като действието им се удължава с още една година спрямо първоначално заложения срок.

ПБ предлагат да бъде забранено увеличаването на цени на стоки и услуги, когато поскъпването не е икономически обосновано. В законопроекта са изброени и факторите, при които ръстът на цените може да се счита за допустим - като по-високи производствени разходи, скок в цените на енергията, транспортни разходи или увеличение на заплатите.  Още: "Пишат се набързо и на тъмно": Ключова търговска асоциация открои най-тревожното в законите на управляващите за цените

Според текстовете Комисията за защита на потребителите ще преценява дали дадено поскъпване е обосновано по методика, която Министерският съвет трябва да приеме в тримесечен срок.

Предвижда се още големите търговци на хранителни и нехранителни стоки, напитки, цигари и лекарства с оборот над 5 112 919 евро за предходната година ежедневно да публикуват ценова информация в машинно четим формат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ПБ настояват и за по-сериозни санкции. Глобите за необосновано увеличение на цените се удвояват - за физически лица те ще бъдат между 1000 и 10 000 евро, а за фирми и еднолични търговци - от 5000 до 100 000 евро.

Управляващите предвиждат мерките да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да действат до 9 август 2027 г. Още: КЗК да налага глоби, таван на надценката задължително за 6 месеца: Браншът скочи срещу високите цени

Дебатът

Дебатът в пленарната зала премина основно около понятието "справедлива цена", което беше въведено ден по-рано с промени в закона за КЗК. От опозицията предупредиха, че държавата навлиза опасно в регулирането на пазара.

Цончо Ганев от проруската партия "Възраждане" обяви, че мерките няма да овладеят цените и настоя, че основният проблем е липсата на "хранителен суверенитет", тъй като България разчита основно на внос. По думите му изходът е отпадането на санкциите срещу Русия.

Икономистът от ДБ Мартин Димитров предупреди, че държавата не трябва да определя кое е "справедлива цена", защото това може да доведе до допълнително изкривяване на пазара.  "Внушавате, че пазарът не знае, а министерството знае. Това е много голяма грешка", заяви Димитров и предупреди, че подобни мерки могат дори да повишат цените.  Още: Спорните текстове за "справедливите цени" минаха на първо четене. Пеевски ги подкрепи

Подобни опасения изрази и Ивайло Шотев от ПП, според когото новите текстове могат да създадат допълнителна нестабилност и дори проинфлационен ефект.

От ПБ отхвърлиха обвиненията, че подготвят таван на цените.

Явор Гечев заяви, че законопроектът е само част от по-широк пакет мерки и няма претенции сам да реши всички проблеми на пазара. Той отново постави темата за кооперирането между производителите и нуждата от по-сериозна подкрепа за българското земеделие. "Да, трябва да има 10 други закона, които да се променят", коментира бившият земеделски министър. 

Депутатът от ПБ Иван Янев, който се придвижва с кучето си водач Роувър, заяви от парламентарната трибуна, че хората в малките населени места "не искат да плащат данък алчност".

"Цифричката остана същата, а валутата се смени", каза той, визирайки ръста на цените след въвеждането на еврото.

Председателят на временната комисия по финанси Константин Проданов също увери, че не се въвежда таван на цените, а единствено механизми за повече прозрачност на пазара и по-добра ориентация за потребителите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Закон за защита на потребителя спекула високи цени Прогресивна България
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес