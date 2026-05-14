Флорентино Перес говори за Шаби Алонсо, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор

След трудностите, които Реал Мадрид преживя през последните седмици, президентът на клуба Флорентино Перес взе нещата с свои ръце. Той свика извънредна пресконференция, на която обяви, че ще организира нови президентски избори и предизвика конкурентите му да го победят честно. Перес обяви, че е жертва на “организирани атаки“. През последните дни той дава интервюта, с които продължава медийната си офанзива. В интервю за “ Ел Чирингито“ той говори за липсата на трофеи, назначаването на Шаби Алонсо и звездите Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор.

Флорентино Перес: “Това е оркестрирана кампания“

Ето какво каза Флорентино Перес: “Стигнахме дотам, че да обезценяваме това, което имаме. Миналата година спечелихме Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. Това няма ли стойност вече? Нека не довеждаме нещата до някакъв абсурд. Това е оркестрирана кампания. Не аз съм собственикът на Реал, а това са нашите сосиос. Изправен пред такива атаки, реших да свикам избори. Трябваше да го направя в тази ситуация на постоянна нестабилност“.

“Ефектът продължи твърде кратко“

Перес говори за това дали е сгрешил, като е назначил Шаби Алонсо: “Не. Беше въпрос на обстоятелства. Всичко дойде от Световното клубно първенство, заради което не направихме предсезонна подготовка. Когато не правиш такава подготовка, се проваляш във физическо отношение. Мислехме, че с промяната на треньора, можем да решим проблема, но ефектът продължи твърде кратко, след което сривът продължи“. След това продължи темата с Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор: “Мбапе е най-добрият играч, който Мадрид има в момента. Той спечели „Златната обувка“, не е като да не вкарва голове. Нещо друго трябва да се промени.

Мисля, че Винисиус е един най-добрите играчи, които Реал има. Последните две титли от Шампионската лига бяха спечелени от него. Няма нужда да бързаме, имаме цял сезон за преговори. Мислите, че аз отговарям за всичко? За това трябва да се погрижи спортното ръководство“.

