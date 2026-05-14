Решено: Общината става собственик на фигурите от МОЧА

Паметникът на Съветската армия преминава към Столичната община, след като СОС одобри предложението на кмета Васил Терзиев фигурите и барелефите да бъдат придобити безвъзмездно от държавата. "Фигурите и барелефите от паметника трябва да бъдат собственост на Столичната община, за да може решенията за бъдещето им да се вземат от СОС", заяви Терзиев. Той добави, че те са собственици на земята и е нормално да бъдат и на фигурите. Той подчерта, че не става дума за еднолично решение на кмета, а за въпрос, който е в правомощията на колективния орган – СОС.

ОЩЕ: "Синя София" настоява за окончателен демонтаж на МОЧА

По думите му, когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно е да се вземе ясно решение какво трябва и какво не трябва да се прави с паметника. Терзиев отбеляза, че следващият етап е дебат за съдбата на художествения ансамбъл – дали трябва да бъде възстановен на същото място, или да бъде преместен другаде.

В доклад на кмета се дава съгласие за приемане на правото на управление върху имот – частна държавна собственост, както и на правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Става въпрос за недвижим имот в село Лозен, район „Панчарево“, който в момента се управлява от областния управител на София и се предлага да бъде предоставен за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община. В имота се съхраняват бронзовите фигури на червеноармеец, селянка и работник.

В доклада се посочва, че паметникът включва и други композиционни елементи – две композиции „Посрещане на съветската армия“, релефната композиция „Отечествената война“, релефната композиция „Тилът“, релефната композиция „Октомври 1917“ и венци на славата, които се намират в поземлен имот на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 99А в София.

ОЩЕ: Терзиев предлага общината да придобие скулпторите от МОЧА. БСП: "Очевидна провокация"

С цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение СОС даде съгласие Столичната община да придобие безвъзмездно всички описани скулптурни фигури и барелефи.

След придобиването им Общината има намерение да проведе разговори и обществено обсъждане за бъдещия облик и мястото на художествения ансамбъл като част от културната памет на града.

Общата максимална балансова стойност на активите е 12 203 560,18 евро, се посочва още в доклада.