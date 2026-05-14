Правителството на Латвия се разпадна, премиерът с оставка

14 май 2026, 12:39 часа
Снимка: Getty Images
Министър-председателката на Латвия Евика Силиня обяви днес, че подава оставка на фона на политическата криза в страната. Решението на лидерката на десноцентристката партия "Ново единство" означава, че нейното коалиционно правителство пада, съобщи Латвийското радио и телевизия. 

Това се случва броени месеци преди следващите редовни парламентарните избори в балтийската република, които трябва да бъдат произведени през октомври.

Поводът е скандалът след навлизането на два дрона, за които се твърди, че са украински, във въздушното пространство на страната. Те не бяха прехванати и се разбиха на територията на нефтен склад в Резекне. 

След това Силиня уволни министъра на отбраната Андрис Спрудс, но това предизвика разкол в управляващата коалиция. 

Елена Страхилова Редактор
