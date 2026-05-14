Иска да го арестува, но няма желание: Македонската опозиция обвини Мицкоски, че пази Груевски

Македонската опозиция обвинява правителството на Хриситян Мицкоски, че повече от 30 дни не е предоставило отговор дали документите за екстрадиция на бившия премиер Никола Груевски са изпратени, предаде македонската медия Скопје1.мк. От партията заявяват, че Мицкоски и министърът на правосъдието Игор Филков избягват ясен отговор и умишлено мълчат за процедурата. Според СДСМ правителството защитава Груевски, когото наричат ​​„символ на престъпността и корупцията на ВМРО“.

Партията заяви, че Северна Македония не трябва да бъде държава, която защитава осъдени престъпници и поиска екстрадицията да бъде извършена. „Трябва да има справедливост. Трябва да има отговорност. Груевски трябва да се изправи пред правосъдието“, казват от СДСМ.

Унгарското изгнание на Груевски

Бившият македонски премиер, известен с антибългарската си пропаганда, избяга в Унгария през месец ноември 2018 г., само няколко дни преди да влезе в ареста за излежаване на ефективна 2-годишна присъда. Груевски напусна страната си, бягайки от правосъдие именно в багажника на кола. За екстрадицията му от Унгария се заговори след победата на Петер Мадяр на унгарските избори. "Унгария няма да се превърне в сметище за международно издирвани престъпници. Това се отнася и за Никола Груевски. В края на краищата той е бившият министър-председател на Северна Македония и издирван престъпник", заяви победилият на изборите Петер Мадяр на тричасова пресконференция в Будапеща, предаде македонската медия irl.mk. По-късно излезе инофрмация, че Груевски има и унгарско гражданство, което може да затрудни екстрадицията му.