"Нова Македония" оправдава провала на Мицкоски: Северна Македония е в бермудски триъгълник

Официозът на властта в Северна Македония - вестник "Нова Македония" изглежда оправдава провала на властта да придвижи страната към Европейския съюз заради отказа да спази европейската преговорна рамка и да впише българите в македонската конституция, става ясно от материал на изданието, озаглавен "Европа или капитулация на идентичността". Още от заглавието си личи, че ще се използва националистическата струна на македонците, чието право на самоопределяне никой не отрича.

Изданието търси аргументи в отказа на Мицкоски да си свърши работата, като казва, че "държавата няма да приеме интеграцията с цената на собственото си обезобразяване".

Редакционно наблюдение на изданието е, че Северна Македония е в "геополитическа хватка между европейската интеграция, българската условност и вътрешните програми за предефиниране на държавата", като по-натам изданието говори за бермудски триъгълник, в който Скопие е попаднала.

Оправданията продължават: "Няма нищо антиевропейско"

"Тази позиция не означава антиевропейизъм. Напротив. Това е опит за връщане на европейския път в рамките на принципите, върху които самата Европа твърди, че се изграждат достойнство, равенство, правна сигурност и уважение към националната идентичност", пише още "Нова Македония", но пропуска, че заради отказа на Мицкоски и властта да впишат около 3000 българи, както те твърдят, обричат европейското бъдеще на близо 2 млн. граждани на Република Северна Македония. Междувременно "Нова Македония" пропуска и собственото си интервю с руския посланик в Скопие, от което четем между редовете препоръка вместо ЕС да се насочи към БРИКС например.