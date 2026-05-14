Откриха изложба за великия Мистер Сенко

Вчера в парковото пространство НДК, "Kino & Bar Cabana" беше открита изложба посветена на Мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. Изложбата се провежда с подкрепата на Столична община и ще може да бъде видяна до 27 май.

Фотограф: Георги Ангелов

По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. "Електрическият стол е конструиран по поръчка на Мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство, човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители, възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на Мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа."

Филмът за Мистер Сенко

На 15 май в кината тръгва "Семката филм за Мистер Сенко", на режисьора Станислав Тодоров – Роги. Продукцията е създадена по повод 120-годишнината от рождението на Евстати Христов Карайончев (Мистер Сенко), която се отбеляза през 2025-а година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели: "Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост, голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите, за това изкуство в България и не само в България, в цял свят."

Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и на родната Враца, признат по цял свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е "Сваляне на главата". С този номер Мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите (1961 г., щата Индиана). Други известни негови илюзии са "Електрическият стол" и "Разрязване на жена с циркулярен трион".