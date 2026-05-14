"Междувременно висшият чиновник (т.е. руският диктатор Владимир Путин) продължава да ни разказва за "Посейдон" и "Буревестник" – напълно безполезни оръжия, които само съсипват бюджета". Думите са на Z-блогъра Максим Калашников, който е приближен до Игор Гиркин (Стрелков) - бивш "силов министър" на т.нар. ДНР (Донецка народна република), който беше осъден на първа инстанция от съд в Хага като един от отговорните за свалянето на полет MH17, когато загинаха 298 души. Гиркин сега е в руски затвор, защото "дискредитира" руската армия.

Думите на Калашников са заради видеокадри с украински дрон FP-2, който стреля с ракети и картечници срещу руска мобилна огнева група: "И украинските дронове унищожават също така противовъздушна отбрана и военна техника в Крим. Вражеските радиолокационни станции (РЛС) не търпят щети в отговор".

"Ракетата "Сармат" е полезна, както и ракетата "Орешник". Но ракетите "Посейдон" и "Буревестник" са безполезни, мъртвородени чудовища, безполезни както като нападателни, така и като отбранителни оръжия", добави Калашников в друга своя публикация. Той смята, че "Орешник" би била полезна, ако се ползва за удар по цели, важни за "стратегическата офанзива" на противника, само че това не се прави, съответно: "Опасната криза в Русия продължава да се разгръща".

