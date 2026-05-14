Съпругата на Джордж Клуни му направи "опасна" изненада (ВИДЕО)

Джордж Клуни е предпазлив към изненадващите подаръци на този етап от живота си. Носителят на "Оскар" наскоро навърши 65 години, а съпругата му Амал решила да отбележи повода със специален необикновен подарък. "Всъщност току-що го изненадах за рождения му ден с няколко неща", сподели съпругата на Клуни по време на празненството за 50-годишнината на "The King's Trust" в "Royal Albert Hall" в понеделник, 11 май.

"Да, тя накара мои приятели да се появят, преструвайки се на…", започна Джордж, преди Амал да довърши: "…на сервитьори."

Въпреки това Джордж не бил сигурен, че това е най-добрият подарък, като на шега добавил: "Опасно е да изненадваш човек, когато навърши 65 години, защото може направо да получи удар. Знаеш ли, това може да ти е краят, така че трябва много да внимаваш, когато изненадваш хора."

Що се отнася до това как е преживял изненадата, актьорът отново продължи с чувство за хумор. "Да, е, все още съм на крака… едва-едва."

Да им завиди човек!

Звездната двойка е една от най-стабилните в Холивуд. Припомняме, че през ноември миналата година актьорът обясни, че като съпрузи никога не се карат, а това изнервя много хора, признава още той. Клуни обясни, че с възрастта е престанал да държи на всяка "правилна" аргументация, което намалява напрежението. А връзката му с Амал се основава на взаимна подкрепа и уважение към желанията на другия.

Двамата бяха забелязани по-рано този месец в Южна Франция, в Сен Тропе, по време на празненствата за рождения ден на Джордж.

Миналия месец Клуни обясни пред People как гледа на старите си роли с напредването на възрастта. "Странно e", каза той, когато бил попитан дали има стари филми, които обича да гледа отново. "Когато остаряваш, е трудно да гледаш филмите си от младостта, защото си казваш "това дори вече не прилича на мен."