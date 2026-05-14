Руската гимнастика в лицето на Кабаева с атака срещу България (СНИМКИ)

14 май 2026, 11:34 часа 366 прочитания 0 коментара
Евгения Чаушева
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Отскоро гимнастичките на Русия бяха допуснати да участват в международни състезания. Те се състезават, като независими атлети. Почитателите на художествената гимнастика приеха със смесени чувства завръщането им. Някои смятат, че по този начин състезанията ще бъдат по-интересни, но други изразиха притеснение, че се завръщат времената, когато Русия беше "абонирана" за първите места. Но ето какво реално се случва и то с участието на толкова близката до руския диктатор Владимир Путин Алина Кабаева.

Клубът на Кабаева

Олимпийската шампионка Алина Кабаева, която е сочена за любовница на руския диктатор Владимир Путин оглави художествената гимнастика в Русия след оттеглянето на дългогодишния треньор Ирина Винер. Съвсем скоро се разбра, че Кабаева по-скоро внася разкол в самия национален отбор. Тя създаде своя клуб, наречен "Небесна грация", който има свои индивидуални гимнастики и ансамбъл. Именно те бяха изпратени на Европейската купа в Баку, а не гимнастичките от националния отбор. 

Гимнастичките от ансамбъла на България. Снимка: БФХГ

Състезанието в Баку

Европейската купа в Баку е сравнително нов формат, в който участничките във финала се борят срещу един съперник, т.нар. кръстосани битки или Cross Battle. Победилият продължава напред. По този начин на последното състезание в началото на май, което се проведе в Баку, ансамбълът на България грабна златото, отборът на Израел  - среброто, а независимите атлети от AIN2, в случая руски гимнастички от отбора на Кабаева останаха трети. Вместо да се радват, че изобщо имат възможността да участват в състезания от руската федерация решиха да обявят недоволството си. 

Писмото

Няколко дни след състезанието във форумите и групите, посветени на художествената гимнастика се появи писмо, което в начало бе възприето за фейк, заради обръщението с малко име и нескопосано написания текст. Оказа се, че писмото е напълно реално и в него руската страна иска обяснение от техническия комитет по художествена гимнастика защо оценката на руския отбор е по-ниска от този на България и Израел. Приведени са и таблици с оценките на ансамблите - посочени трудност с тяло, уред и наказания. 

Писмото започва с обръщение до президента на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика, г-жа Елисо Бедошвили:

"Уважаема Елисо!

От името на Руската федерация по гимнастика, Ви пиша относно представянето на руския отбор на Европейската купа по художествена гимнастика, проведена в Баку от 30 април до 3 май 2026 г.

Нашите спортисти успешно завършиха квалификационния кръг, като заеха първо място в съчетанието с три обръча и два чифта бухалки и се класираха за кръстосаната битка. Отборът демонстрира и високо ниво на изпълнение в кръстосаната битка, но в крайна сметка завърши трети."

Искат проверка

"Молим Ви да проверите крайните резултати на отборите, спечелили медали: България (27.350), Израел (27.050) и AIN2 (26.800). Израелският и българският отбор допуснаха значителни технически грешки. Това обаче не повлия на крайните резултати. Треньорите на отбора AIN2 подадоха протест срещу комисиите DB и DA, но резултатите останаха непроменени.", пише още Снежана Шаталова и след това обяснява молбата си със  стремеж да се подобри работата на руските гимнастички.

Недоволство в Русия

Освен писмото, съпроводено с таблици на оценките, руските спортни канали открито са коментирали "превъзходството на руския отбор" и "очевидните" грешки на българките. Истината е, че съчетанието на българските гимнастички е толкова сложно, че дори грешка трудно сваля нивото му. Руската страна показа, че не си е взела поука от изолацията и вместо да се радва на възможността за участие в международни състезания няма търпение да започне с натиска - поведение, характерно за Русия през годините. 

