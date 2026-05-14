Хомосексуализмът не може да бъде "лекуван": ЕК призова практиките за промяна на сексуалната ориентация да бъдат забранени

Хомосексуализмът не може да бъде "лекуван" и конверсионните терапии, които се прилагат с тази цел, трябва да бъдат забранени. Такава препоръка ще предложи Европейската комисия към страните-членки.

Страните от Европейския съюз трябва да предприемат незабавни действия за прекратяване на "варварските" конверсионни практики, насочени към ЛГБТ хората, заяви Хаджа Лахбиб, европейският комисар по въпросите на равенството, докато обявяваше необвързваща препоръка, предаде Евронюз.

"Конверсионните практики са изградени върху лъжа. Лъжата, че ЛГБТ хората трябва да бъдат поправени. Не можеш да измъчваш самоличността на човек", допълни тя.

Препоръката, добави Лахбиб, изпраща "мощен сигнал, че тези практики са вредни, но също така трябва да бъдат и незаконни". ЕК ще съдейства за повишаване на обществената осведоменост, подпомагане на жертвите да търсят правата си и засилване на медицинската и психологическата подкрепа.

Препоръката

Обявлението не прави забраната задължителна за целия ЕС, а има препоръчителен характер. На въпрос защо изпълнителната власт не е стигнала до там да издаде директна забрана, Лахбиб призна за липса на единодушие сред държавите-членки.

Член 19 от договорите на ЕС задължава постигане на единодушие за справяне с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

"Европейската комисия изпраща много ясно послание без двусмислие до всяка държава-членка в този съюз - забранете тези практики и терапии веднага", каза Лахбиб.

"Държавите-членки имат съществена роля, защото това до голяма степен е тяхна отговорност", добави тя, прехвърляйки отговорността на страните.

Към днешна дата 8 от 27-тедържави-членки – Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Малта, Испания и Португалия, имат въведени подобни забрани. Законите не са идентични. Те предвиждат различни наказания - от финансови санкции до присъди за лишаване от свобода.

Конверсионните практики

Конверсионните практики обхващат интервенции като психотерапия, медикаментозно лечение, електрошок и екзорсизъм, насочени към промяна на сексуалната ориентация, половата идентичност или половото изразяване на човек.

Широко отхвърляни като псевдонаука, те се извършват от частни и публични здравни заведения, религиозни организации, държавни служители и членове на семейството и често включват малтретиране, насилие и унижение.

Доклад от 2020 г., одобрен от Организацията на обединените нации, предупреждава, че конверсионните практики могат да доведат до "дълготрайни психологически и физически травми" и призовава държавите по света да въведат забрани на национално ниво, включително ограничения върху публичното финансиране и реклама, санкции за неспазване и обезщетения за жертвите.

"Тези практики са срамни и неприемливи", каза Лахбиб. "Не става въпрос за лечение или помощ. Не, става въпрос за насилие. Скрито насилие", допълни тя.