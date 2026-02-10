Додик запя нова песен след визитата си в САЩ: Министрите му подкрепят всичко за НАТО

Министрите на Република Сръбска гласуваха за реформите, които Босна и Херцеговина прави заради НАТО, предаде хърватската медия "Индекс". Става въпрос за Програмата за реформи на Босна и Херцеговина с НАТО, която страната ще представи на НАТО в Брюксел. Министърът на външните работи Елмедин Конакович отдаде тази подкрепа на посещението на сръбския лидер и делегацията във Вашингтон миналата седмица.

„Приемането на този важен документ служи за осигуряване на условия за продължаване на работата на институциите на Босна и Херцеговина по определяне на приоритетите при изпълнението на задълженията на Босна и Херцеговина, произтичащи от участието на Босна и Херцеговина в програмата на НАТО „Партньорство за мир“, се казва в изявлението след заседанието. ОЩЕ: Балканите можеха да бъдат постоянна зона на война: Дейтънското споразумение и значението му за региона

Визитата на Додик

Макар и да мисли дълго дали да отиде на молитвена закуска в САЩ, Додик все пак го направи. Той бе във Вашингтон заедно с Желка Цвиянович от президентството на Босна и Херцеговина и изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич. Тримата успяха да отидат там, защото администрацията на Доналд Тръмп отмени дългогодишните санкции, на които бяха подложени в продължение на години.

Те присъстваха на молитвена закуска, на която говори и Тръмп, и се снимаха с някои официални лица, като например министъра на отбраната Пит Хегсет.

Отново заплахи към Босна и Херцеговина

Макар и да обърна палачинката и министрите му да подкрепят реформите, свързани с НАТО, Додик не е забравил езика на омразата и отново отправи заплахи към Босна и Херцеговина.

След победата на своя кандидат за президент на Република Сръбска той обяви, че ще предприеме нови стъпки, които биха довели до отделянето на областта от БиХ, въпреки че твърдеше, че не се застъпва за сецесия, а за „оригиналния Дейтън“. "Република Сръбска вече е подкрепена от Тръмп, Русия, Сърбия, Израел и Унгария", категоричен е Додик. Изказванията му идват на фона на идеите за преразглеждане на Дейтънското споразумение. Идея, която дойде от властта в Босна и Херцеговина, но и на фона на желанието на Русия за дестабилизация на Балканите, но не чрез предоговаряне, а чрез отмяна на споразумението, т.е. отмяна на мира. ОЩЕ: Додик след визита в САЩ: За какво е получил подкрепа и ще се ревизира ли Дейтънското споразумение?