Министерството на труда и социалната политика отличи Kaufland за добри практики за равнопоставеност на половете

Ритейлърът отчита едва 0.5% разлика в заплащането между мъже и жени

Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет избра Kaufland България за носител на Отличителния знак за 2026 г. в категория „Стопански организации“.

Наградата бе връчена на специална церемония от Надя Клисурска, зам. министър на труда и социалната политика и бе приета от Анна Панчева, директор „Човешки ресурси“ на Kaufland България.

Kaufland е единствената компания в България със сертификат Equal Pay Champion за прозрачни и справедливи системи на възнаграждение. Процесът на сертифициране включва цялостна оценка на практиките на компаниите, свързани с управлението на възнагражденията, кариерното развитие и равния достъп до възможности за всички служители. Анализират се ключови HR процеси като систематизацията и класификацията на длъжностите, системите за възнаграждение и бонуси, прозрачността на тези механизми, както и практиките за подбор, назначаване и повишение.

Данните от международния одит показват, че Kaufland България поддържа минимална разлика в заплащането на половете от едва 0.5%, при средно 11.1% за Европа. Компанията вече е предвидила конкретни мерки и бюджет, с които да елиминира напълно и тази разлика.

Kaufland България се откроява и с високо ниво на представителство на жените в управлението. Над половината от ръководните позиции в компанията се заемат от дами, при средно 45% за останалите сертифицирани компании. Жените представляват и 72% от всички служители в Kaufland. Любопитен факт е, и че 61% от повишенията в компанията са на жени, което показва активната политика за равни възможности и кариерно развитие, които предоставя ритейлърът.