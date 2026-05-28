Поръчка за милиони, аванс и липсващ приют за кучета: BIRD с разкрития за кмета на Кърджали

Нови детайли около разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн излязоха от разследване на BIRD, според което проверката е свързана с обществена поръчка за близо 2,8 млн. евро за изграждане на приют за бездомни кучета.

По информация на медията договорът е бил възложен през 2024 г. на фирмата "Хаджиев Строй" на стойност 2 785 313,23 евро. Проектът е предвиждал изграждането на приют в село Седловина, в поземлен имот с номер 65975.1.26, включително административно-битова сграда, няколко постройки за настаняване на животни, главен подход и ограда.

В договора е бил заложен и 30-процентов аванс към изпълнителя.

Приют няма

Според BIRD сателитни снимки от 2026 г. показват, че на терена няма реално извършено строителство, въпреки отпуснатите средства и поетите ангажименти по проекта.

От медията твърдят още, че Мюмюн не е бил задържан за 24 часа именно заради намеса на заместник-окръжния прокурор Дафин Каменов. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев също намекна за възможен опит разследването да бъде блокирано, като заяви, че местен прокурор е правил отводи и е възпрепятствал работата по случая.

BIRD обръща внимание и на историята на фирмата "Хаджиев Строй". Според публикацията през 2020 г. Община Кърджали е наложила запор на същото дружество заради неизпълнени задължения. Освен това компанията няма данни за участие в мащабни строителни обществени поръчки преди договора за приюта, а в миналото е имала и задължения към НАП.

От разследващата медия допускат, че авансово изплатените средства може да са били отклонени, като отправят и подозрения за политическо използване на парите. Към момента няма официално потвърждение от разследващите органи по тези твърдения.

След разпита си Ерол Мюмюн заяви, че не е престъпник, няма намерение да се укрива и ще съдейства на разследването.