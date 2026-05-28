Ненужен в Левски, прокуден и от чужбина: „Искам да изпитам шампионската емоция, това е отборът на сърцето ми“

Преди дни Александър Димитров обяви групата на България за приятелските срещи с Черна гора и Молдова, които ще се проведат съответно на 1 и 5 юни. Сред националите попадна Патрик-Габриел Галчев, който преди броени часове разтрогна договора си с Железничар Сараево и вече е свободен агент. Галчев говори пред медиите, като сподели радостта си да се завърне в националния отбор и желанието да играе отново за Левски.

Галчев: “Много съм радостен“

Патрик Габриел-Галчев попадна в националната селекция за пръв път от години. Само дни след това юношата на Левски разтрогна договора си с Железничар Сараево и вече е свободен агент. Той говори пред медиите, като първо обърна внимание на националния отбор: “Има вълнение в мен. Много съм радостен, че след 2 години се завръщам в националния отбор. Искам да благодаря на треньорския щаб и всички ръководители. Щом става въпрос за националния тим, винаги има енергия“.

Още: Левски реши сериозен проблем на невралгичен пост – „сините“ обвързаха голям талант с нов договор

“Радвам се, че Левски отново е шампион“

Галчев се върна и към времената, в които играеше за Левски и сподели, че съжалява, че не е бил част от шампионския състав на “сините“: “Разбира се, че съжалявам, че не изпитах тази емоция. Все пак това е отборът на сърцето ми. Обичам този клуб! Радвам се, че Левски отново е шампион след толкова много години. Радвам се и за феновете. Но това е живота. Искам да изпитам тази емоция след време и като футболист“.

“Нивото на футбола е добро“

Накрая Галчев беше попитан за разликите между българското първенство и това на Босна и Херцеговина: “Не мога да направя съпоставка между футбола в България и Босна и Херцеговина. Нивото на футбола е добро, със сигурност отборите там са по-агресивни, отколкото в България. Първенството тук е по-добро откъм футболната част. В Босна обаче се играе директно и агресивно и е много трудно“.

Още: Героят за титлата на Левски си тръгва: връща се там, откъдето дойде