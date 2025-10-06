Войната в Украйна:

Френските акции потънаха след оставката на премиера

06 октомври 2025, 15:49 часа 267 прочитания 0 коментара
Френските акции се понижиха рязко днес регистрирайки най-силния им спад от края на август след оставката на министър-председателя Себастиан Льокорню, което предизвика опасения за нови политически сътресения в страната. Индексът CAC 40 спадна с 1,6 на сто към 13:20 ч. местно време, а кошницата на Barclays, проследяваща компании, които генерират над 30 на сто от приходите си във Франция, се понижи с 3,4 на сто, изчислява Блумбърг.

Кои акции спаднаха драстично?

Френските банки Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas SA поведоха спада сред регионалните кредитори, докато доходността по 10-годишните държавни облигации нарасна с 11 базисни пункта до 3,61 на сто.

Разликата между доходността на френските и германските облигации се разшири до 89 базисни пункта – най-високото равнище за годината. Оставката на Льокорню бе подадена ден след представянето на нов кабинет, който бе широко критикуван.

"Това е типична реакция на пазара – продажби на местни акции, банки и обичайните засегнати компании", коментира Карен Жорж, мениджър в Ecofi в Париж. Тя обаче уточни, че спадът не сигнализира за паника.

Откакто президентът Еманюел Макрон свика предсрочни избори през юни 2024 г., френският фондов пазар изостава спрямо европейските и американските си конкуренти. Политическата несигурност се засили още през август, когато предшественикът на Льокорню, Франсоа Байру, загуби вот на доверие.

Френските облигации, някога възприемани като сигурна инвестиция, днес носят една от най-високите доходности в еврозоната. Само дни след встъпването на Льокорню в длъжност агенцията Fitch Ratings понижи кредитния рейтинг на страната от АА- на А+, приравнявайки я с Белгия и една степен под Обединеното кралство. Дни по-късно и Morningstar DBRS понижи дългосрочния рейтинг на Франция от "AA (висок)" на "AA". Решението е взето само шест месеца, след като агенцията определи негативна перспектива пред оценката за страната.

Пламен Иванов
