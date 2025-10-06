Френските акции потънаха след оставката на премиера

Френските акции се понижиха рязко днес регистрирайки най-силния им спад от края на август след оставката на министър-председателя Себастиан Льокорню, което предизвика опасения за нови политически сътресения в страната. Индексът CAC 40 спадна с 1,6 на сто към 13:20 ч. местно време, а кошницата на Barclays, проследяваща компании, които генерират над 30 на сто от приходите си във Франция, се понижи с 3,4 на сто, изчислява Блумбърг.

Кои акции спаднаха драстично?

Френските банки Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas SA поведоха спада сред регионалните кредитори, докато доходността по 10-годишните държавни облигации нарасна с 11 базисни пункта до 3,61 на сто.

Още: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка, излъгал и за дипломата си

Разликата между доходността на френските и германските облигации се разшири до 89 базисни пункта – най-високото равнище за годината. Оставката на Льокорню бе подадена ден след представянето на нов кабинет, който бе широко критикуван.

"Това е типична реакция на пазара – продажби на местни акции, банки и обичайните засегнати компании", коментира Карен Жорж, мениджър в Ecofi в Париж. Тя обаче уточни, че спадът не сигнализира за паника.

Откакто президентът Еманюел Макрон свика предсрочни избори през юни 2024 г., френският фондов пазар изостава спрямо европейските и американските си конкуренти. Политическата несигурност се засили още през август, когато предшественикът на Льокорню, Франсоа Байру, загуби вот на доверие.

Още: Лихвите по френските облигации за пръв път в историята надминаха италианските

Френските облигации, някога възприемани като сигурна инвестиция, днес носят една от най-високите доходности в еврозоната. Само дни след встъпването на Льокорню в длъжност агенцията Fitch Ratings понижи кредитния рейтинг на страната от АА- на А+, приравнявайки я с Белгия и една степен под Обединеното кралство. Дни по-късно и Morningstar DBRS понижи дългосрочния рейтинг на Франция от "AA (висок)" на "AA". Решението е взето само шест месеца, след като агенцията определи негативна перспектива пред оценката за страната.