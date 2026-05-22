В ЦСКА се надъхват: Има само една посока – напред (ВИДЕО)

В ЦСКА продължават да празнуват спечелването на Купата на България. Както е известно, „армейците“ завоюваха отличието, след като победиха във финала Локомотив Пловдив на дузпи. По този начин момчетата на Христо Янев сложиха край на 5-годишната суша, в която тимът не бе печелил трофей. За последно ЦСКА вдигна Купата на България през 2021-ва, когато столичани победиха Арда Кърджали с минималното 1:0.

От ЦСКА използваха възможността да благодарят на своите фенове за безрезервната подкрепа по време на изминалия сезон, който бе доста турбулентен за „армейците“. Ръководството на клуба дори обеща на привържениците, че оттук нататък посоката за тима е само една – напред. „Червените“ са категоричен, че когато всички са заедно няма невъзможни битки.

„Тази купа е за вас, армейци! За всички, които не спряха да вярват. За всички, които превърнаха стадиона в червено море. Отново доказахте, че нямате аналог. Че ЦСКА не е просто клуб, ЦСКА е семейство, сила, сърце и вярност. Когато сме заедно, като един, няма пречка, няма страх, няма невъзможни битки“.

„Има само една посока - напред. Благодарим ви за любовта, за страстта и за това, че бяхте нашата сила във всяка секунда от този финал. Победихме заедно. И заедно ще продължим да пишем история“, написаха от „червения“ клуб.

