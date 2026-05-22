"Притеснявам се": Борисов е бил предупреден от "Хизбула" и ГРУ (ВИДЕО)

"Притеснявам се. Оставям го на тяхната съвест. Сега ползвам кола на групата", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента по повод свалената му охрана от НСО. Той напомни, че е имал предупреждения от "Хизбула" и ГРУ, но и че като главен секретар е засегнал интереси на десетки наркотрафиканти."Дори когато беше Бойко Рашков беше вътрешен министър не си позволи да ми свали охраната. Дето се вика - когато бях арестуван, бях охранявано лице", коментира още Борисов.

Той призна, че не ползва частна охрана, защото не е бил подготвен за това. "Където ме остави шофьорът, там влизам", отговори Борисов.

Предупреждение от "Хизбула" и ГРУ

Борисов напомни и за атентата в "Сарафово" и обявяването на "Хизбула" за терористична организация, вследствие на което са им запорирали сметките по света. "Тогава един висш деятел на БКП дойде с един лист писмо, в което ме бяха предупредили. Като ме викнат да ме питат, ако ме викнат, ще им кажа деятеля, с буквата "В" е", добави Борисов.

Според него необходимостта от охрана не е отпаднала при войната и подкрепата за Израел.

"Когато тези офицери от ГРУ действаха по Англия и България нашите служби ги осветиха. Спомням си в Брюксел една среща с пемиера Медведев", каза Борисов, но не даде подробности, само добави, че необходимостта от охрана и по този въпрос не е отпаднала.

"Когато давахме ракетите на Украйна - ни предупредиха по всички възможни канали", каза Борисов и отбеляза, че Кирил Петков го е било страх, но Пеевски тогава се е застъпил да дадем ракетите на Киев.