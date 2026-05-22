Борисов похвали правителството за опитите за предоговаряне на "Боташ" (ВИДЕО)

22 май 2026, 11:20 часа 776 прочитания 0 коментара
"Само мога да им пожелая успех. Браво, че са отишли да се занимават с този въпрос. Пък какво ще предоговорят - ще разберем. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с опитите на правителството на Румен Радев за предоговаряне на договора с "Боташ". Припомняме, че предоговарянето на сделката с турската енергийна компансия е приоритет на новия енергиен министър Ива Петрова. Очаква се Петрова да разговаря по темата с турския си колега в Истанбул.Целта е намиране на работещо решение.

Договорът с "Боташ"

Сделката с турската компания беше сключена през 2023 г. от служебното правителство на Гълъб Донев, излъчено от тогавашния президент Румен Радев.

Договорът не е изгоден за България, тъй като до 2036 България дължи около половин милион евро на ден за запазен капацитет за пренос на втечнен газ, називисимо дали го ползва или не. ОЩЕ: България може да има полза от договора с "Боташ", обяви енергийният министър

Възстановяването на антикорупционната комисия

Лидерът на ГЕРБ коментира и дали партията му ще подкрепи възстановяването на Антикорупционната комисия. Той заяви, че ще го подкрепи, а преди това са искали да я закрият, защото е била използвана като бухалка. 

Той изрази надежда, че всички са си извлекли поука и опит, за да не стане същото. 

 

Деница Китанова
