CBS ще плаща милиони: В последното си шоу Стивън Колбер пусна нелегална музика за "чао" (ВИДЕО)

Стивън Колбер излъчи емоционален и изпълнен с екзистенциални размисли финален епизод на "The Late Show" в четвъртък вечерта, като благодари на екипа си, студийната публика и зрителите за единадесет години смях. Колбер излезе на сцената под оглушителни овации в театъра "Ед Съливан", където дългогодишни приятели и VIP личности запълваха редовете с места. "Ако току-що сте превключили на "The Late Show", пропуснали сте много", пошегува се той, намеквайки за спорното и политически натоварено решение на Paramount, компанията майка на CBS, да прекрати шоуто.

Припомняме, че Paramount посочи финансови затруднения, но много фенове на Колбер видяха политически натиск, а именно заради презрението на президента Доналд Тръмп към честите критики на Колбер към него. Paramount спешно търсеше одобрението на администрацията на Тръмп за медийно сливане по времето, когато Колбер получи заповед за уволнение миналото лято.

Във финалното си шоу водещият не спомена Тръмп нито веднъж. Нито се спря на символиката на свалянето на шоуто му от ефир. И все пак Колбер не се въздържа да се заяде със CBS, спретвайки им номер, който на теория може да им докара глоба от милиони долари. Говорейки за анимационното шоу "The Peanuts", което вече се е превърнало в световен бранд, Колбер отбеляза, че всеки, който изпълнява или пуска тематичната музика от шоуто, без разрешение, ще бъде съден за много пари и това ще му излезе през носа. В този миг музикантите от "The Late Show" започнаха да свирят именно тази музика, а Колбер заяви: "О, не! Дано това не коства на CBS каквито и да било пари".

Шеги и гости

Основният тон на последното шоу на Стивън Колбер все пак бе положителен. Той изрази благодарност за годините си в CBS, като избра да бъде благодарен за времето, което е имал, вместо да се ядосва, че то приключва. Когато Колбер отбеляза, че започва последният епизод, а феновете му започнаха да освиркват, той вдигна пръст и каза: "Не, не, имахме късмета да сме тук през последните 11 години. Не можете да приемате това за даденост."

Монологът беше прекъснат от известни личности като Брайън Кранстън, Пол Ръд и Тим Медоус, които се състезаваха да бъдат последния гост на Колбер. В крайна сметка именно Пол Маккартни седна до Колбер за подробно интервю. "Какво би могло да затвори кръга по-добре от тълпата, която вика за Пол Маккартни в театъра "Ед Съливан"?", попитаха в публикация в TikTok акаунта на шоуто. Това е така, защото Маккартни и The Beatles имат прочуто участие в "Шоуто на Ед Съливан" на същата сцена през 1964 г.

В монолога си Колбер се пошегува: "Много хора ме питат какво планирам да правя след тази вечер, а отговорът е… наркотици." Но, верен на себе си, водещият беше подготвил да каже и някои искрени неща за отношенията си с публиката на късното шоу.

Към края на финалното предаване в четвъртък екипът на шоуто на Колбер си представи, че в театъра се е отворила "черна дупка между измеренията", която заплашва да погълне всички късновечерни предавания. Конкурентите и приятели на Колбер от късновечерните предавания пристигнаха, за да помогнат. "В даден момент това може да се случи с всички наши предавания", пошегува се Джон Оливър от HBO. Джими Кимъл от ABC, намеквайки за краткото си отстраняване миналата година под натиска на администрацията на Тръмп, каза, че такава дупка се е появила в шоуто му тогава, "но изчезна след около три дни".

Джон Стюарт, който води "The Daily Show" за Comedy Central на Paramount, си позволи шега за сметка на компанията майка: "Paramount твърдо вярва, че трябва да се отразяват и двете страни на всяка черна дупка, която поглъща всичко, което познаваме и обичаме, а отразяването трябва да включва и положителните аспекти на ненаситната празнота."

След шоуто

Колбер е споделял в интервюта, че не е имал много време да мисли за това какво би искал да прави след това, въпреки че е ангажиран да помага в написването на нов филм от поредицата "Властелинът на пръстените". "Нямам много по-добър отговор от този на повечето студенти в последната година, а именно, че първо трябва да приключа с това, защото това шоу отнема почти цялото ми внимание", каза той пред списание "People". "Така че ще кацнем с този самолет и ще видим каква е гледката оттам."

От петък нататък времето от 23:35 ч., принадлежащо на "The Late Show", ще бъде контролирано от Байрън Алън, чиято медийна компания е наела времевия слот от CBS за шоуто му "Comics Unleashed". В токшоуто на Алън се редуват комици, които разказват истории и импровизират върху шегите на останалите, а форматът му е умишлено актуален по своята същност, за да могат епизодите да се излъчват повторно по-късно, което означава, че в него забележимо липсва политически хумор, пише CNN.