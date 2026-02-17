"Портите на Ада" на Саудитска Арабия: Учените се доближават до разрешаване на 9000-годишната мистерия

Археолози са открили стотици мистериозни каменни образувания, скрити в Харат Хайбар, обширно лавово поле в северозападна Саудитска Арабия. Те разкриват следи от праисторическо човешко присъствие, датиращи отпреди 9000 години, съобщава Daily Galaxy.

"Портите на Ада" в Саудитска Арабия

Отбелязва се, че Харат Хайбар е наричан „Портите на Ада“ заради вулканичните си белези и пустинния си терен. Сателитната технология разкри, че този пейзаж е бил оформен от ранна човешка дейност. Много от тези структури обаче не се поддават на окончателно обяснение.

Изданието припомня, че тези открития са анализирани за първи път в проучване на професор Дейвид Кенеди от Университета на Западна Австралия, публикувано през 2017 г. в списанието Arabian Archaeology and Epigraphy. Според НАСА последната вулканична активност в Харат Хайбар е регистрирана между 600 и 700 г. сл. Хр. Сега учените са открили неопровержими доказателства, че неолитните народи някога са живели и процъфтявали тук.

Оказва се, че структурите са построени предимно от вулканични скали, добивани директно от околната среда. Те включват примитивни села, сложни каменни ограждения и по-загадъчни форми, известни като „пустинни хвърчила“ и „портали“.

Учените смятат, че древните хора може да са използвали тези структури, за да насочват, улавят и управляват животни, евентуално полагайки основите на ранните техники за отглеждане на животни. Тяхната ориентация и разположение показват задълбочено разбиране на ландшафта, движението на животните и колективното планиране.

Изданието сподели, че учените са били най-озадачени от така наречените „порти“. Отгоре те приличат на полева порта, откъдето идва и името им.

„Портите“ са построени върху вулканични куполи, някои от които някога са били активни. Те се състоят от грубо сглобени, ниски каменни стени.

Според Кенеди, тези „порти“ може би са най-старите изкуствени структури в Харат Хайбар. Учените обаче все още не са определили каква функция са изпълнявали.

„Те не приличат на структури, в които хората биха могли да живеят, нито пък на капани за животни или гробни места за трупове“, каза Кенеди.

Д-р Хю Томас от Университета в Сидни заяви пред репортери, че Харат Хайбар е бил значително по-зелен по време на неолита и наистина големи групи хора и стада животни са мигрирали през него. Сега обаче тези райони са пустинни.

