Албания и Косово се разбраха за координация в образованието

17 февруари 2026, 12:59 часа 285 прочитания 0 коментара
Албания и Косово са се разбрали за хармонизиране на училищните учебници, националните културни програми, инфраструктурни проекти като и за железопътната линия Прищина-Дуръс, взаимното признаване на дипломи и сътрудничеството в областта на енергетиката, сигурността, транспорта, туризма и икономическото развитие, стана ясно от материал на македонската медия "Рацин". Информацията идва след посещението на албанския министър-председател Еди Рама в Прищина в навечерието на 18-ата годишнина от независимостта на Косово.

Двоен дневен ред

Посещението подчерта двоен дневен ред: от една страна, институционална координация между Косово и Албания и напредък по съвместни проекти; от друга страна, политически заредена намеса на албанския премиер, позоваваща се на производствата в Хага и бившите лидери на АОК. 

В основата на посещението бяха срещите на Рама с Вьоса Османи и Албин Курти, придружени от послания за засилено двустранно сътрудничество, но също и от изявления, засягащи чувствителни съдебни и исторически въпроси. ОЩЕ: Анализ: Значението на Албания на фона на руското влияние и етническото напрежение на Балканите (ВИДЕО)

Съвета за мир, Косово и Албания

Според изявлението на Президентството, срещата Османи-Рама е била фокусирана върху двустранните отношения и регионалното развитие, с акцент върху тясната политическа и институционална координация и ангажимент за засилване на сътрудничеството във външната политика с цел постигане на общи стратегически интереси.

В същия контекст, изявлението се отнася до сътрудничеството в рамките на „Съвета за мир“, описан като инициатива на Доналд Тръмп, като се подчертава значението на съвместното участие в международни инициативи, които насърчават диалога, сигурността и демократичните ценности. Освен това се отбелязва, че Косово и Албания считат поканата си за участие в схемата за чест, виждайки я като отражение на връзките и сътрудничеството си със стратегически съюзници. ОЩЕ: България участва на Съвета за мир на Тръмп: Ето кого гласят и с какви правомощия

Деница Китанова
