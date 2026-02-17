Хърватия въвежда AI като избираем предмет в училище

Обучение по "Изкуствен интелект: от концепция до приложение" ще бъде въведено във всички класове на средните училища в Хърватия, съобщи хърватската агенция ХИНА.

Министерството на науката, образованието и младежта н астраната разширява програмата, която вече обхваща 5455 ученици в началните и средните училища.

В момента учебната програма по изкуствен интелект се преподава в 147 начални и 93 средни училища в Хърватия. Тя е организирана като извънкласна дейност за ученици от 5 до 8 клас на началното училище и като избираем предмет за гимназиалните ученици, сочи информация на просветното министерство.

"Важна стъпка за образователната система"

Експерти на министерството в момента правят преглед на програмата след оценка на пилотното й внедряване през учебната 2024/2025 година, като учителите взеха участие в мониторинга и изготвянето на препоръки. Корекциите обхващат цели, резултати от обучението, съдържание и методи на преподаване.

Програмата се провежда най-често от учители по информационни технологии, математика и професионални предмети.

Хърватската асоциация за изкуствен интелект CroAI приветства въвеждането на предмета, наричайки го важна стъпка за образователната система, предаде БТА.

Според асоциацията "изкуственият интелект вече не е въпрос на технологичен ентусиазъм, а се превръща в неразделна част от почти всяка област - от медицината и правото до творческите индустрии и селското стопанство".

"Основно ниво на грамотност в областта на изкуствения интелект – разбиране какво е изкуствен интелект и какво не е, как се използват данните, как алгоритмите вземат решения и къде са етичните граници на технологията, трябва да стане част от общата култура на съвременното образование", заяви изпълнителният директор на CroAI Лорена Барич.

Според нея Хърватия има възможност да развива компетенции в съответствие с международните насоки като например рамката на ЮНЕСКО за развитие на знанията в областта на изкуствения интелект.

Барич е категорична, че ключовото предизвикателство не се крие в съдържанието на учебната програма, а в качеството на нейното прилагане, особено в подготовката на учителите.

"Изкуственият интелект не е просто програмиране, той предполага разбиране на етиката, социалното въздействие, логическото мислене и творческите приложения - акцентът е върху интердисциплинарността", казва тя.