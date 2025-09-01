"Много харчихме преди 2025 г.": Сега - приходите растат, разходите - повече

Днес, 1 септември, ще публикуваме окончателните данни за изпълнението на бюджета към края на юли, 2025 година. Но вече е ясно – приходите са в размер на 46,3 млрд. лева, с 5,5 млрд. лева повече на годишна база, като основната причина са повече събрани данъци – 5,4 млрд. лева, което е над 16% растеж. Разходите са 50,4 млрд. лева, 17,7% повече спрямо същия период на миналата година. Бюджетният дефицит е 4,2 млрд. лева или 1,6% от БВП.

За какво са разходите – за "социални плащания и персонал", стана ясно отказаното от Петкова пред БНТ. С други думи – пенсии и държавни чиновници.

Дефицитът е 1,6 млрд. лева повече от 2024 година. Това разясни финансовият министър Теменужка Петкова, която говори за "4 години безвремие", които тежат сега. Тя не пропусна да посочи Асен Василев в ролята му на финансов министър преди нея самата. Петкова обобщи ситуацията така - трябвало да спре популизмът да се теглят външни заеми за плащане/вдигане на пенсии и заплати.

Приходите наистина са свърхамбициозни през 2025 година, но трябва да кажем защо – защото през предишните години разходите са свръхамбициозни, подчерта Петкова. Тя отбеляза, че Агенция "Митници" се бави със събирането на данък добавена стойност от внос – имало "известно забавяне", но имало обективни фактори – плановия ремонт на рафинерията "Лукойл Нефтохим", стойността на долара и т.н. 1,6 млрд. лева повече са приходите от ДДС на годишна база, похвали се финансовият министър и благодари на Агенция "Митници", която полагала "изключително сериозни усилия" да изпълни заложените приходи.

Защо имало изоставане в приходите – бюджетът бил приет късно (в началото на пролетта), някои мерки почнали да действат чак през май месец, каза още Петкова пред БНТ. В капиталовата програма няма нещо, което да е сложено като буфер, категорична беше тя.

На въпрос ще изпълним ли бюджета и капиталовата програма, отговорът беше – 1,369 млрд. лева са изпълнени от програмата. Категоричен отговор нямаше, само уточнение, че имало надежда по второ и трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) да се справим. Тези плащания били от решаващо значение за бюджета, а Петкова вече видя опити за саботаж – пишели се били сигнали до Европейската комисия.

Счетоводни хватки или не?

Относно увеличението на капитала на определни държавни дружества, включително ББР и БЕХ, Петкова увери, че всичко е по закон. Тя отрече, че се използват счетоводни практики за прикриване на дефицит. За ББР финансовият министър обясни, че тя трябва да осигурява финансови инструменти за публични инвестиции, които са от ключово значение за българската икономика. "Банката се управлява по изключително публичен, прозрачен начин" - това, по думите на Петкова, е гаранцията, че няма лоши практики в ББР. Всеки можел да види как се харчат парите за увеличаване на капитала на банката. Категорично не е вярно, че сме махнали лимита от 5 млн. лева за кредити за юридически лица от ББР, каза още Теменужка Петкова.

"Дано кредитите бъдат връщани", вметна водещата на националната телевизия Христина Христова.

За внесения авансово корпоративен данък от банките, което се превърна в сериозна финансова инжекция за бюджет 2025, финансовият министър каза, че ѝ било трудно да посочи дали се е случвало преди. Петкова не се съгласи, че е имало принуда да се внасят предварително данни – Още: Хитър ход и животоспасяваща инжекция за държавния ни бюджет - вече факт