Спорт:

Премахване на парите за кражби и прасе-касички: "Продължаваме Промяната“ внесе предложения за промени в Бюджет 2026

25 ноември 2025, 14:55 часа 138 прочитания 0 коментара
Премахване на парите за кражби и прасе-касички: "Продължаваме Промяната“ внесе предложения за промени в Бюджет 2026

С премахване на парите за кражби и прасе-касички остават средства за политики в полза на бизнеса, младите семейства, здравеопазването, културата и работещите хора. Това пишат от партия "Продължаваме Промяната“, която внесе в Народното събрание ключови промени в Закона за държавния бюджет за 2026 между първо и второ четене. С промените се премахва увеличението на данъците и осигуровките и се запазва 3% дефицит, уточняват от партията. Ето предложените промени:

Спиране на кражбите и парите за бухалките

• Намаляване на дълга с 2 млрд. евро, за които няма обяснение за какво ще се харчат.

Още: "Да спрем кражбите в бюджета": И бизнесът се включва към протеста на ПП-ДБ срещу кабинета

• Намаляване на безобразния ръст на заплатите на силовите структури и съдебната власт (бухалките на властта) до 5%, колкото е предвиденото увеличение за останалите държавни структури.

• Ограничаване на бонусите на държавните служители до размера на министерската заплата и съкращаване на незаетите щатни бройки, така че парите от тях да не се ползват за бонуси.

• Намаляване на черната каса чрез осветляване на разходите от централен бюджет – да се опишат в таблица, както беше по време на управлението на ПП (предложение за разпределението на разходите от централен бюджет вижте в прикачената таблица).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

• Да отпадне текстът, с който се освобождава ТОТО-то от плащане на данъци. Ще гласуваме против и новата далавера на управляващите – ТОТО-то да се даде на концесия.

• Аванси за общински проекти да се плащат само при готов проект и разрешение за строеж – за да няма пари в чували.

За бизнеса

С промените, насочени към бизнеса, се предлага отпадане на най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от времето на Жан Виденов насам. Те предвиждат:

• Отпадане на увеличението на данъка върху дивидента от 5% на 10%. Това би намалило данъчните постъпления и би изгонило инвеститори.

• Отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта (с 10%). Това би натоварило както работодателите, така и работещите, без срещу увеличената вноска да се ползват допълнителни права.

• Ръстът на максималния осигурителен доход да не е 470 лв., а 300 лв. Това удря пряко работодателите и хората с високи доходи, без да получат допълнителни осигурителни права в замяна.

• Отпадане на изискването за въвеждане на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Това би довело до огромни разходи за всеки един бизнес, без да има приход в хазната.

• Отпадане на изискването за слагане на GPS на камиони, които превозват стоки. Това също няма да доведе до приход в бюджета, но ще създаде разход и допълнителна административна тежест за бизнеса.

• Прагът за регистрация по ДДС да се вдигне отново от 100 хил. на 166 хил. лв. Това би облекчило значително малкия и среден бизнес.

• Ваучерите за храна да се увеличат от 200 на 300 лв. Това помага за изсветляване на икономиката и намаляване на данъчната тежест за бизнеса.

• Работодателят да заплаща само първия един ден от болничните, а не първите 2 дни. Това би намалило разходите за бизнеса.

За младите семейства

С промените, насочени към младите семейства, ПП продължава политиката си за подпомагане на младите хора, така че те да останат да работят и да отглеждат децата си в България.

• Към предложението за отпадане на допълнителната осигурителна тежест, което удря двойно всяко младо семейство, предлагаме още:

• 50% увеличение на данъчния кредит за отглеждане на дете. Така че да стане 450 евро за първо дете, 900 евро – за второ и 1350 евро – за три и повече деца, и двойно за деца с увреждания.

• Да се заплаща 100% от обезщетението за майчинството при по-ранно връщане на работа, вместо сегашните 50%. Това би стимулирало майките да се върнат на работа и би донесло повече приходи за държавата, отколкото разходи. Работодателите също ще спечелят от връщането на младите кадри.

• Гъвкаво бащинство – от датата на изписване на детето до 1 година след това бащите да могат да си ползват отпуската на части.

• Осигуровките по време на майчинство да са за сметка на държавата, а не на работодателя. Така ще се спре скритата дискриминация при наемането на жени.

Председателят на СОС: Държавата да даде 175 млн. евро за детски градини

•Тригодишна инвестиционна програма за проектиране, изграждане и построяване на детски градини и ясли в София на стойност 175 млн. евро и прехвърляне на Столична община на необходимите терени за това. (Таблица вижте в прикачения файл)

За здравеопазването

• Трайно решение за гарантиране на достойни заплати на лекари и медицински сестри. Въвеждат се механизми за финансиране на държавни и общински болници, така че парите да стигнат до медицинските специалисти. Предвидени са санкции и контрол на директорите на болници, които не плащат новите заплати.

• Предвидено е НЗОК да покрива ваксините за грип за деца.

• Да се въведат СМС-и за извършени дейности, за да се спре източването на пари от НЗОК с фиктивни дейности.

• Частните болници да правят търгове за онколекарства.

• Спиране на източването на НЗОК чрез нови договори с болници, от които няма нужда.

В продължение на политиката, наложена по време на правителствата на „Продължаваме Промяната“, заплатите в държавния сектор да се увеличават балансирано и по-големи увеличения да има там, където са най-ниски, в предложенията е заложено увеличение на заплатите на най-ощетените държавни служители, като например в Националната библиотека, в музеи, галерии и др. културни институти, в НСИ, НОИ и НАП. Предлага се също така увеличаване на бюджета за заплати в БНТ, БНР и БТА в размер на 9 млн. евро, посочват от ПП.

С промените са предложени и регионални политики като допълнителни средства за доизграждането на Специализирана болница в Стара Загора.

Предвидени са средства за манастира ни в Атон, за доизграждане на новостроящия се православен храм в столичния квартал „Люлин“, както и за проектиране и строителство на нов храм в кв. „Младост“, допълват от партията.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Осигуровки държавен бюджет данъци парламент Продължаваме промяната Бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес